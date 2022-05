Dopo un avvio decisamente positivo la borsa italiana ha progressivamente cambiato intonazione fino a chiudere la seduta al di sotto della parità, complici anche i listini americani che si muovono in forte ribasso. Il FTSE MIB segna -0,6%, il FTSE Italia All-Share -0,68%, il FTSE Italia Mid Cap +1,21%, il FTSE Italia STAR -1,2%.

BTP in leggero peggioramento, spread stabile. Il rendimento del decennale segna 3,03% (chiusura precedente a 2,98%), lo spread sul Bund 198 bp (da 198) (dati MTS).

Ieri sera la Federal Reserve ha alzato il tasso sui Fed Funds dello 0,50%, come previsto dagli analisti. Il tono del comunicato è stato invece meno aggressivo delle attese, depotenziando le speculazioni su un'accelerazione del ritmo del rialzo dei tassi e su un'eventuale mossa da 0,75% in una delle prossime riunioni.

A Milano Unicredit +2,08% dopo essere arrivato a guadagnare anche 7 punti percentuali in scia ai dati del primo trimestre. L'utile netto si attesta a 247 milioni di euro, in calo del 72,2% a/a e sotto i 413 del consensus. Il risultato è però penalizzato da rettifiche su crediti per ben 1,3 miliardi "quasi interamente verso la Russia". Escludendo l'impatto Russia "tutte le divisioni [...] hanno superato la guidance 2022 del Piano "UniCredit Unlocked"". Il gruppo avvierà prima possibile la tranche iniziale del buyback da 1,6 miliardi di euro ed è "fiducioso di riuscire ad effettuare la restante parte per €1 miliardo, subordinata alla performance della Russia, mantenendo così intatto l'impegno alla distribuzione per €3,75 mld complessivi relativi all'esercizio 2021".

Poco mossa Intesa Sanpaolo mentre BPer Banca e Banco Bpm fanno segnare ribassi pari rispettivamente a -1,54% e -0,65%

Stellantis -0,72% in rosso dopo aver archiviato il primo trimestre con ricavi netti per 41,5 miliardi di euro, +12% a/a e sopra le attese, nonostante un calo del 12% delle consegne "principalmente a causa della mancata evasione di ordini per l'approvvigionamento di semiconduttori". Confermata la guidance 2022 "nonostante le condizioni sfavorevoli in termini di approvvigionamenti e di inflazione, grazie al successo dei modelli e alle partnership strategiche".

Telecom Italia -1,62% dopo la pubblicazione dei risultati del primo trimestre: ricavi organici -4,5% a/a a 3,644 miliardi di euro, EBITDA organico -13,3% a/a a 1,387 miliardi, indebitamento netto 22,639 miliardi. I dati sono sostanzialmente in linea con le attese. L'a.d. Pietro Labriola ha dichiarato che il piano industriale che verrà presentato il 7 luglio potrebbe contenere una revisione della guidance grazie all'imminente accordo con CDP per la realizzazione della rete unica con Open Fiber.

Forte ribasso per Moncler -5,63% nonostante risultati di vendita in forte crescita nel primo trimestre 2022. I ricavi si sono attestati a 589,9 milioni di euro, in crescita del 61% rispetto ai 365,5 milioni nel primo trimestre del 2021, quando però Stone Island non era ancora consolidata nel gruppo. Il dato è comunque superiore al consensus fornito dalla società pari a 564 milioni. Durante il Moncler Group Capital Markets Day 2022 odierno, il Corporate & Supply Officer Luciano Santel ha dichiarato che se i lockdown in Cina dovessero cessare del tutto entro luglio, Moncler potrebbe battere il consensus sui ricavi 2022 (+19% a/a) e realizzare un +20/25%.

Petroliferi in rosso dopo la riunione OPEC e OPEC+ (paesi OPEC + Russia). I produttori hanno deciso un incremento della produzione giornaliera di 432 mila barili per il mese di giugno, in linea con il piano di progressiva cancellazione dei tagli alla produzione decisi nel 2020 a fronte del crollo della domanda causato dalla pandemia. In altre parole nessun aumento della produzione come richiesto dai paesi occidentali. Eni -0,66%, Tenaris -0,48%, Saipem -1,14%.

Tra gli altri titoli d'Amico International Shipping +1,72% positiva dopo la pubblicazione dei risultati del primo trimestre 2022. I ricavi salgono a 44 milioni di dollari dai 42,8 di un anno fa e il risultato netto adjusted a -4,2 milioni da -9,3. Cementir +1,66% con i risultati del primo trimestre in forte crescita. I Ricavi sono saliti del 20,6% a 362,3 milioni ed il risultato operativo lordo è stato di 32,9 milioni (+56,5%).

