Piazza Affari reagisce dai minimi ma chiude in rosso. FTSE Mib -0,32%, FTSE Italia All-Share -0,41%, FTSE Italia Mid Cap -1,14%, il FTSE Italia STAR -1,10%.

In rosso anche le altre principali piazze azionarie europee. DAX -0,91%, Eurostoxx 50 -0,74%, CAC 40 -1,20%, IBEX 35 -1,43%, FTSE 100 -0,25%.

Incerti gli indici azionari statunitensi dopo due ore circa di scambi. L'S&P 500 si muove attorno alla parità, Nasdaq Comp +0,28%, Dow Jones -0,45%.

L'Euro prova a rallentare la caduta contro Dollaro attestandosi a 1,0420 circa. Restano alte le pressioni su BTP e Spread: il rendimento del decennale segna 4,23% (chiusura precedente a 4,02%), lo spread sul Bund 250 bp (da 256).

Torna a salire il petrolio. Il Brent si attesta a 124,35 $/barile (+1,7%), mentre il WTI si porta a 122,8 $/barile (+1,5%). Oro ancora in calo a 1812,7 dollari (-1,0%) dopo un picco in giornata a 1833 dollari.

Sostanziale equilibrio tra titoli positivi e negativi del FTSE Mib. Bel rialzo per il risparmio gestito con Poste +3%, Banca Generali +2,34% e Banca Mediolanum +4%. In netto calo invece Campari -4,2%, A2A -3,37%, Inwit -3,3%. Comparto bancario in recupero, indice settoriale +1,15%.

Italgas arretra dello 0,83% dopo essere stata anche sopra la parità, alla vigilia della presentazione del nuovo piano strategico 2022-2028.

Saipem avanza del 2,82%. Il fornitore di servizi per l'industria petrolifera ha annunciato il ritorno all'operatività della Saipem 7000 e di aver firmato con Trevi un Memorandum of Understanding per collaborare allo sviluppo congiunto di un progetto di due sistemi di trivellazione per fori di fondazione di grande diametro destinato ai parchi eolici.

Non si arresta la caduta di Nexi (-2,74%). La società ha comunicato di aver sottoscritto un accordo con Euronext per la cessione della componente tecnologica che attualmente gestisce l'operatività di MTS, la principale piattaforma di trading fixed? income di Euronext, ed Euronext Securities Milan ? già Monte Titoli - per circa 57 milioni di euro in contanti

Kepler Cheuvreux ha ridotto il target price su Moncler a 56 euro da 63 euro. Il titolo cede il 2,69% a 38,38 euro.

