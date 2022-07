Piazza Affari in flessione. BTP stabile e spread in lieve miglioramento. Il rendimento del decennale segna 3,42% (chiusura precedente a 3,41%), lo spread sul Bund 216 bp (219) (dati MTS).

di Financial Trend Analysis

Piazza Affari in flessione. FTSE MIB -0,7%.

Il FTSE MIB segna -0,7%, il FTSE Italia All-Share -0,7%, il FTSE Italia Mid Cap -0,3%, il FTSE Italia STAR -0,9%.

Mercati azionari europei in rosso: *EURO STOXX 50 -0,9%, FTSE 100 -0,4%, DAX -0,9%, CAC 40 -0,9%, IBEX 35 +0,2%.

Future sugli indici azionari americani sopra la parità: S&P 500 +0,1%; NASDAQ 100 +0,1%; Dow Jones Industrial +0,1%. Le chiusure dei principali indici USA nella seduta precedente: S&P 500 -0,84%; NASDAQ Composite -0,81%; Dow Jones Industrial -0,69%.

Mercato azionario giapponese positivo. Il Nikkei 225 ha terminato la seduta odierna a +0,65%. Borse cinesi in calo: l'indice CSI 300 di Shanghai e Shenzhen ha chiuso a -0,54%, l'Hang Seng di Hong Kong al momento segna -0,9%.

Euro in recupero, tocca i massimi dal 6 luglio. EUR/USD al momento quota 1,0230 circa.

BTP stabile e spread in lieve miglioramento. Il rendimento del decennale segna 3,42% (chiusura precedente a 3,41%), lo spread sul Bund 216 bp (219) (dati MTS). Deboli gli industriali STM -3,0%, Interpump -1,8%, Iveco -1,4%, Pirelli -1,1%, CNH Industrial -0,9%, Stellantis -0,9%.

In calo i difensivi Amplifon -1,6%, Recordati -1,4%, Diasorin -1,3%.

Segni meno anche nel settore lusso a causa dei nuovi lockdown in Cina. Salvatore Ferragamo -1,3%, Tod's -1,2%, Moncler -1,0%.

Si conferma molto volatile Saipem +5,0% dopo l'aumento di capitale.

Positive le big bancarie Intesa Sanpaolo +0,1% e Unicredit +1,6%. Su quest'ultima circolano indiscrezioni secondo cui non ci sono trattative in corso per la vendita della controllata serba.

In verde Telecom Italia +0,2% su indiscrezioni secondo cui sarebbe vicino un accordo con DAZN per la rinegoziazione del contratto sulla Serie A. Si ipotizza una riduzione da 340 a 250 milioni di euro del corrispettivo che Telecom deve pagare a DAZN.

Gli appuntamenti macroeconomici di oggi: alle 11:00 inflazione eurozona. Negli USA alle 14:30 nuovi cantieri residenziali e licenze edilizie, alle 22:30 variazione settimanale scorte petrolio (API).

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)