Piazza Affari in flessione. FTSE MIB -1,1%.

*Il FTSE MIB segna -1,1%, il FTSE Italia All-Share -1,0%, il FTSE Italia Mid Cap -0,6%, il FTSE Italia STAR -0,7%.

Mercati azionari europei in rosso:* EURO STOXX 50 -0,8%, FTSE 100 -0,7%, DAX -1,1%, CAC 40 -0,6%, IBEX 35 -0,5%.

*Future sugli indici azionari americani sopra la parità: *S&P 500 +0,1%; NASDAQ 100 +0,3%; Dow Jones Industrial +0,1%. Le chiusure dei principali indici USA nella seduta precedente: S&P 500 -0,92%; NASDAQ Composite -0,95%; Dow Jones Industrial -0,62%.

Mercato azionario giapponese positivo, l'indice Nikkei 225 ha chiuso a +0,54%. Borse cinesi poco mosse: l'indice CSI 300 di Shanghai e Shenzhen ha terminato a +0,18%, l'Hang Seng di Hong Kong al momento segna -0,1%.

*Euro appena sopra il minimo da fine 2002 contro dollaro toccato ieri mattina a 1,0000. EUR/USD al momento quota 1,0010 circa.

BTP e spread in peggioramento.* Il rendimento del decennale segna 3,23% (chiusura precedente a 3,18%), lo spread sul Bund 209 bp (207) (dati MTS).

Bancari ancora sotto pressione a causa dei rischi di recessione: l'indice FTSE Italia Banche segna -1,5% mentre l'EURO STOXX Banks cede l'1,3%. BPER Banca -3,7%, Unicredit -2,0%, Banco BPM -1,7%.

*Male anche gli industriali *con Leonardo -3,8%, Stellantis -2,5%, Iveco -2,0%.

Altro massiccio ribasso per Saipem -28,9% nell'ultimo giorno di offerta dei diritti inoptati (circa il 30%) dell'aumento di capitale da 2 miliardi di euro.

Debole Enel -1,4%: secondo indiscrezioni restano solo due gruppi locali in gara per l'acquisto del distributore di energia elettrica brasiliano di proprietà del gruppo italiano. I principali operatori internazionali si sarebbero ritirati.

Ottime indicazioni per Brunello Cucinelli +3,5% dai dati preliminari sui ricavi del primo semestre 2022, pari a 415,2 milioni di euro, in crescita del 32,3% a/a (consensus Bloomberg 380,5 milioni). Da segnalare la netta accelerazione vista nel secondo trimestre con un +46,4% (+19,6% nel primo trimestre). Alla luce di questi risultati la previsione per l'esercizio 2022 migliora: il progresso dei ricavi è ora atteso a +15% dal +12% di metà aprile. Confermato il +10% atteso per il 2023.

Bene Somec +2,9% grazie all'aggiudicazione, tramite la propria controllata statunitense Fabbrica LLC, di una nuova commessa per la realizzazione di due torri residenziali nel Queens a New York. Il valore del contratto supera i 40 milioni di dollari e la consegna dei lavori è prevista entro il 2023.

In verde Sciuker Frames +0,7%: la controllata Ecospace ha firmato 2 nuovi contratti di appalto del valore lordo complessivo pari a 16,5 milioni di euro. I contratti stipulati dal 1° gennaio 2022 ammontano ad un totale lordo complessivo pari a circa 96 milioni rispetto ad un obiettivo di fatturato relativo al business Superbonus 110%, comunicato il 15 febbraio 2022, pari a circa 68 milioni nel 2022 e circa 88 milioni nel 2023.

Gli appuntamenti macroeconomici di oggi: *alle 11:00 produzione industriale eurozona.

*Negli USA alle 14:30 inflazione, alle 16:30 variazione settimanale scorte petrolio (EIA), alle 20:00 Beige Book (Fed).

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)