Il FTSE MIB segna +0,25%, il FTSE Italia All-Share +0,2%, il FTSE Italia Mid Cap +0,05%, il FTSE Italia STAR +0,9%.

BTP e spread stabili. Il rendimento del decennale segna 0,90% (chiusura precedente a 0,90%), lo spread sul Bund 108 bp (da 108) (dati MTS).

Poco mossi gli indici azionari europei: Euro Stoxx 50 -0,05%, FTSE 100 +0,1%, DAX 30 invariato, CAC 40 +0,2%. Sostanzialmente piatti i futures sui principali indici azionari Usa.

In crescita il mercato azionario giapponese: il Nikkei 225 ha terminato a +0,46%. Borse cinesi negative: l'indice CSI di Shanghai e Shenzhen ha perso lo 0,97%, l'Hang Seng di Hong Kong lo 0,58%.

A Milano si mette in luce il settore automotive dopo i dati sulle immatricolazioni di auto nuove in Italia, in crescita del 42,96% a maggio. Poco mossa Stellantis (+0,5%) che ha immatricolato in Italia lo scorso mese 56.148 veicoli, il 49,45% in più rispetto a maggio 2020. La quota di mercato è pari al 39,3%.

Tonico Piaggio (+2%) in scia al forte incremento del mercato delle due ruote a maggio, in crescita del 43% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Balzo avanti per Interpump (+6%) dopo l'annuncio della sottoscrizione di un accordo vincolante per l'acquisizione dal gruppo Danfoss della business unit White Drive Motors & Steering. Il closing dell'operazione è previsto nel quarto trimestre 2021 ad un enterprise value stimato in 230 milioni di euro oltre a una quota variabile (di circa 40 milioni di euro), con un impatto del +15% sull'ultile per azione nel 2022.

Occhi puntanti su Banca Profilo (+0,2%) dopo il closing dell'operazione annunciata a febbraio 2021 che prevede l'acquisizione da parte di Banque Profil de Gestion (BPDG) del 100% del capitale di One Swiss Bank (OSB) e, contestualmente, la cessione da parte di Banca Profilo della totalità delle azioni detenute in BPDG agli attuali azionisti di OSB. Il prezzo di transazione per la quota in BPDG di Banca Profilo tiene conto dei dividendi già distribuiti ad aprile, dell'aumento di capitale derivante dall'esercizio di stock option e degli aggiustamenti di prezzo ed è pari a 31,8 milioni di franchi svizzeri.

Eni avanza dell'1% in scia all'ulteriore rafforzamento del prezzo del greggio. Il Brent si attesta attorno ai 70,50 dollari al barile (+0,3%)

Tra i titoli a minore capitalizzazione in evidenza H-Farm (+16%). La società incassa 6 milioni di euro dalla cessione di Depop, app per vendere e comprare prodotti unici fondata nel 2011 da Simon Beckerman, all'americana Etsy per 1,625 miliardi di dollari.

Sul fronte macroeconomico in Germania l'Ufficio federale di statistica (Destatis), ha reso noto che nel mese di aprile le Vendite al Dettaglio hanno fatto segnare un incremento del 4,4% su base annuale, risultando in crescita del 5,8% in termini nominali. Su base mensile l'indice è diminuito del 5,5% dal +7,7% precedente. Gli analisti avevano previsto un decremento pari al 2%.In Spagna, il Ministero dell'Occupazione ha reso noto che nel mese di maggio il numero dei disoccupati e' diminuito di 129.378 unità, rispetto al mese precedente, dopo il decremento di 39.012 unità ad aprile. In termini destagionalizzati la disoccupazione è diminuita di 29.428 persone a maggio. In totale la disoccupazione ufficiale e' pari a 3,780 milioni di persone.Il dato dell'Eurozona relativo ai prezzi alla produzione di aprile diffuso dall'Eurostat segna una variazione positiva dell'1% su base mensile, risultando superiore al consensus (+0,9%) ma inferiore alla rilevazione di marzo pari a +1,1%. Su base annuale l'indice fa registrare una variazione positiva del 7,6% dal +4,3 precedente (consensus +7,3%).In serata sarà diffuso il Beige Book, il rapporto della Fed sulle condizioni di salute dell'economia Usa.

(RV - www.ftaonline.com)