Piazza Affari in lieve rialzo. Leonardo, Cattolica e MPS sotto i riflettori. FTSE MIB +0,1%.

Il FTSE MIB segna +0,1%, il FTSE Italia All-Share +0,2%, il FTSE Italia Mid Cap +0,3%, il FTSE Italia STAR +0,2%.

BTP e spread stabili. Il rendimento del decennale segna 0,94% (chiusura precedente a 0,94%), lo spread sul Bund 110 bp (da 111) (dati MTS).

Mercati azionari europei positivi: EURO STOXX 50 +0,3%, FTSE 100 +0,3%, DAX +0,4%, CAC 40 +0,3%, IBEX 35 +0,3%. Future sugli indici azionari americani in verde: S&P 500 +0,3%, NASDAQ 100 +0,1%, Dow Jones Industrial +0,4%. Le chiusure dei principali indici USA nella seduta precedente: S&P 500 +0,12%, NASDAQ Composite -0,01%, Dow Jones Industrial +0,41%.

Mercato azionario giapponese in deciso rialzo, il Nikkei 225 ha terminato a +2,10%. Borse cinesi deboli: l'indice CSI di Shanghai e Shenzhen ha chiuso a -0,32%, l'Hang Seng di Hong Kong al momento segna -0,0% circa.

Leonardo +2,1% guadagna ulteriore terreno e tocca i massimi da oltre un mese dopo il progresso messo a segno ieri in scia all'accordo con Maire Tecnimont +0,1%. Oggi il titolo si muove al rialzo in scia al settore aereo: Airbus ha indicato ai fornitori il ritorno a livelli di produzione superiori all'era pre-Covid. Cattolica Assicurazioni +9,9% balza nuovamente in vanti dopo lo scatto di mercoledì in scia alla notizia dell'archiviazione del procedimento giudiziario sulle assemblee del 2019 e 2020. Oggi il titolo tocca i massimi da marzo 2020 grazie agli ottimi risultati conseguiti nel primo trimestre 2021: raccolta +16,2% a/a, risultato operativo +82,6% a/a a 101 milioni di euro, utile netto adjusted +160,8% a/a a 48 milioni. Confermata la guidance 2021 con risultato operativo tra 265 e 290 milioni di euro.

Ottima performance per Banca MPS +4,0% ancora protagonista del risiko bancario. Il Sole 24 Ore oggi torna a parlare dell'ipotesi "spezzatino" per permettere al Tesoro di uscire dal capitale di Rocca Salimbeni e rispettare gli impegni presi con la Commissione Europea in occasione dell'ultimo aumento di capitale. Questa possibile soluzione era emersa all'inizio della scorsa settimana dopo che l'a.d. del Mediocredito Centrale, Bernardo Mattarella, aveva parlato della possibilità di acquistare le filiali del Sud Italia di Banca MPS. Unicredit, da molto tempo indicata come candidata principale (o forse unica) ad acquisire l'istituto senese, sembra interessata solo al marchio e alle attività in Toscana e nel Nord Est: in questo modo i tasselli del puzzle potevano andare a posto e risolvere il problema. Oggi il Sole aggiunge altri protagonisti: lo spezzatino potrebbe essere più elaborato e coinvolgere anche Banco BPM, BPER Banca ed eventualmente Poste Italiane.

Sesa +0,6% tocca l'ennesimo massimo storico a 130 euro all'indomani dell'acquisizione del 55% di Addfor Industriale, società basata a Torino e specializzata in soluzioni di Artificial Intelligence e Data Science per i settori industriali del Made in Italy.

Gli appuntamenti macroeconomici di oggi: alle 10:00 indice prezzi alla produzione Italia, alle 11:00 indici fiducia economica e indice fiducia consumatori eurozona. Negli USA alle 14:30 bilancia commerciale beni, consumi, redditi, inflazione PCE, indice scorte all'ingrosso, alle 15:45 indice PMI Chicago (manifatturiero), alle 16:00 indice fiducia consumatori (Univ. Michigan).

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)