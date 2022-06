La BCE impensierisce le borse. A Piazza Affari FTSE Mib -1,90%, FTSE Italia All-Share -1,79%, FTSE Italia Mid Cap -1,83%, il FTSE Italia STAR -1,68%.

In calo, ma un pò più contenuto, anche le altre piazze azionarie europee: DAX -1,74%, Eurostoxx 50 -1,77%, CAC 40 -1,4%, IBEX 35 -1,49%, FTSE 100 -1,54%.Indici azionari americani in rosso dopo due ore circa di scambi: S&P 500 -0,37%; NASDAQ Comp -0,36%; Dow Jones Industrial -0,43%.

Euro in calo contro dollaro dopo un accenno di rialzo, cambio ora a 1,0660 circa. Nuove forti pressioni su BTP e spread. Il rendimento del decennale segna 3,72% (chiusura precedente a 3,50%), lo spread sul Bund 228 bp (da 211).

Prezzo del greggio poco mosso. Il Brent si attesta a 123,30 $/barile (-0,16%), mentre il WTI si porta a 121,70 $/barile (-0,34%). Oro in calo a 1847,5 dollari (-0,5%).

Tra i titoli del FTSE Mib netta prevalenza di segni negativi. Spiccano i ribassi di Iveco Group (-6,67%), FinecoBank, Saipem e Tenaris tutti oltre i 4 punti percentuali di perdita. In contro tendenza Prysmian (+1,12%).

Come anticipato la seduta è stata caratterizzata dalle decisioni di politica monetaria della BCE che ha mantenuto per il momento i tassi di interesse invariati. La stesa BCE procederà però ad un rialzo di 25 bp a luglio e proseguirà a settembre per un ammontare pari o superiore, in base a quelle che saranno le indicazioni sull'inflazione. L'obiettivo da perseguire è quello di riavvicinare l'inflazione al target del 2%.

Fine inoltre del piano di acquisti di asset a partire dal primo luglio, decisione anche questa che era nell'aria.

(AC - www.ftaonline.com)