Seduta brillante per Piazza Affari e l'azionario italiano ed europeo. Il FTSE MIB segna in chiusura +1,69%, il FTSE Italia All-Share +1,61%, il FTSE Italia Mid Cap +1,16%, il FTSE Italia STAR +0,46%.

Euro contro dollaro a 1,067, in calo (-0,47%) dopo i recenti recuperi. BTP e spread in miglioramento. Il rendimento del decennale segna 2,95% (chiusura precedente a 3,00%), lo spread sul Bund 199 bp (dati MTS). Gli acquisti sono diffusi tra i vari titoli del debito UE.

Mercati azionari europei anch'essi positivi: DAX +0,59%, CAC 40 +0,73%, IBEX 35 +1,49%, FTSE 100 +0,51%

Indici azionari americani anch'essi in verde: S&P 500 +0,64%; NASDAQ 100 +0,48%; Dow Jones Composite +0,56%.

Ancora bene i petroliferi con il greggio ancora su livelli elevati nonostante qualche ripiegamento in queste ore: Brent a 113,8 $/barile -0,02%, WTI a 110 $/barile -0,24%). Eni guadagna il 3,57% e Tenaris il 2,18%. Caso a parte Saipem che cede in controtendenza il 2,87% e, dopo una mattinata in recupero, ha ceduto nel pomeriggio bruscamente alle vendite. Il titolo, in attesa del prossimo aumento di capitale, segna dunque un nuovo pesante ribasso in controtendenza.

Decisamente positivo anche il comparto del credito con il Ftse Italia Banche che chiude in rialzo del 2,33%, tra l'altro incoraggiato dalle attese di rialzi dei tassi che dovrebbero incoraggiare il margine d'interesse degli istituti. A Milano Unicredit +2,65%, Intesa +2,62%, Fineco +2,18%, BPER Banca +2,97% e Banco BPM +1,78 per cento.

Molto bene anche Unipol +3,27% e UnipolSai +1,89% che guadagnano terreno dopo che Moody's ha deciso di migliorare l'Insurance Financial Strength Rating di UnipolSai Baa2 da Baa3, un notch sopra il rating Italia (Baa3) e quindi di migliorare il rating assegnato a Unipol a Ba1 da Ba2.

Nuovo minimo storico per MFE B a 0,7155 euro, ma l'azione recupera il 5,09% in chiusura e si riporta a 78,5 centesimi. MFE-MEDIAFOREUROPE (Mediaset) ha archiviato il primo trimestre con ricavi in crescita a € 654,3 mln da € 634,2 mln. I margini sono penalizzati dall'incremento dei costi operativi con EBIT a +15,3 milioni sui +67,9 di un anno fa e utile consolidato a +2,7 mln dai 52,5 mln del primo quarto del 2021. L'indebitamento finanziario netto consolidato a fine marzo è di € 719,6 mln, in netto miglioramento dagli 869,2 mln di inizio periodo. La raccolta pubblicitaria in Italia mantiene un trend positivo anche nei primi quattro mesi dell'anno.

Si fanno notare a Piazza Affari anche Iveco (+2,62%) e Prysmian (+1,99%).

