Seduta positiva per la borsa italiana, la seconda negli ultimi due giorni. Il FTSE MIB segna +0,95%, il FTSE Italia All-Share +0,94%, il FTSE Italia Mid Cap +0,85%, il FTSE Italia STAR +0,79%.

BTP e spread in netto peggioramento. Il rendimento del decennale segna 2,72% (chiusura precedente a 2,57%), lo spread sul Bund 181 bp (da 176) (dati MTS).

Indici azionari americani in lieve progresso. Secondo quanto comunicato su base preliminare dal Bureau of Economic Analysis (Bea), nel primo trimestre 2022 il prodotto interno lordo (Pil) degli Usa ha registrato a sorpresa un calo dell'1,4% sequenziale, contro il precedente progresso del 6,9% (2,3% nel terzo trimestre) e il rialzo dell'1,0% del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal. Sempre negli USA le nuove richieste di sussidi di disoccupazione si sono attestate nella settimana chiusa il 23 aprile a 180.000 unità, contro le 185.000 della lettura finale relativa alla precedente settimana e in linea con il consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal.

A Milano STM +1,64% si conferma positiva dopo gli ottimi conti del primo trimestre comunicati ieri. Secondo BofA, che conferma la raccomandazione buy, il consensus sull'EBIT 2022 si alzerà del 10-15%.

Bene Stellantis +1,23% in scia ai risultati trimestrali di Ford (+0,95% ieri in chiusura, +1,89% in after hours al NYSE). I dati su ricavi e margini sono in flessione rispetto al trim1 2021 ma migliori delle attese. Ford ha confermato la guidance 2022 e offerto buone indicazioni sulla tenuta della domanda, miglioramento forniture semiconduttori, pricing.

Performance positive anche per gli altri industriali nonostante il dato negativo sul PIL americano: Interpump +2,8%, Pirelli & C +1,71%, CNH Industrial +0,19%. Sotto tono il comparto bancario, Unicredit arretra dell'1,08%, BPer Banca -0,66%, Banco Bpm -0,88% mntre Intesa Sanpaolo riesce a chiudere sopra la parità (+0,27%).

Sopra la parità Tenaris +0,46% ma sotto i massimi visti in avvio grazie a risultati in forte crescita e superiori alle attese nel primo trimestre 2022. I ricavi sono raddoppiati rispetto allo stesso periodo del 2021 portandosi a 2,367 miliardi di dollari, leggermente sopra il consensus Bloomberg fissato a 2,326 miliardi. L'EBITDA è salito del 220% a/a a 627 milioni (consensus 565) con margine al 26,5% (24,3%). L'EBIT si attesta a 484 milioni contro i 52 di un anno fa (consensus 408). L'utile netto dei soci quadruplica a 503 milioni da 106 (consensus 362). Indebitamento netto negativo (cassa netta) a 562 milioni da 700 a fine 2021 e 1.084 a fine marzo 2021 (consensus 669). Free cash flow negativo per 94 milioni di dollari da -23 nel trim4 2021 e +25 nel trim1. Per il secondo trimestre il gruppo prevede un'ulteriore crescita dei ricavi ma con margini stabili e free cash flow positivo. Per il secondo semestre ricavi in ulteriore progresso e margini sui livelli del primo.

Il recupero del greggio dai minimi di inizio mattinata spinge Eni +1,76%, mentre Saipem -2,54% subisce le prese di profitto dopo il bel progresso di ieri.

In rosso MFE A -0,56% e MFE B -7,28% dopo la pubblicazione dei risultati 2021 di MFE-MEDIAFOREUROPE (Mediaset) che confermano i preliminari anticipati a inizio marzo: ricavi +10,5% a/a, utile netto a 374,1 milioni di euro, +169% rispetto ai 139,3 milioni del 2020 e +97% rispetto ai 190,3 milioni del 2019, free cash flow positivo per 507,3 milioni, in decisa crescita rispetto ai 311,8 milioni del 2020.

Nexi +2,73% guadagna ulteriore terreno dopo il +4,38% messo a segno ieri in scia A Worldline. Il gruppo francese leader globale nei pagamenti digitali ha pubblicato una trimestrale superiore alle attese. Il giro di affari del gruppo parigino nel primo trimestre 2022 è stato pari a 939 milioni di euro contro i 926 del consensus, il management ha confermato la guidance per l'anno in corso nonostante l'impatto della guerra in Ucraina. Il mercato guarda ora con ottimismo alla trimestrale di Nexi in agenda il 12 maggio.

(AC - www.ftaonline.com)