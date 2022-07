Seduta negativa per la borsa italiana, appesantita, nel pomeriggio, dal dato sull'inflazione Usa, ai massimi degli ultimi 40 anni.

Piazza Affari ha poi reagito, recuperando parte del ribasso, ma gli indici hanno chiuso sotto la parità. Il FTSE MIB segna -0,93%, il FTSE Italia All-Share -0,93%, il FTSE Italia Mid Cap -1,19%, il FTSE Italia STAR -0,95%.

Indici azionari americani sotto la parità ma il ribasso è comunque contenuto a qualche decimo di punto percentuale. Come già anticipato in giugno il tasso d'inflazione ha registrato in Usa un'ulteriore crescita al 9,1% annuo dall'8,6% di maggio (8,3% in aprile), contro l'8,8% del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal. Su base sequenziale l'indice dei prezzi al consumo è salito dell'1,3% contro l'1,0% precedente (0,3% in aprile) e l'1,1% stimato dagli economisti. L'inflazione core, al netto di energia e alimentare, è invece scesa al 5,9% annuo dal 6,0% di maggio (6,2% in aprile), comunque sopra al 5,7% del consensus. Su base sequenziale l'indice dei prezzi core è cresciuto dello 0,7% contro lo 0,6% dei precedenti due mesi (0,3% in marzo).

L'Euro prova disperatamente a mantenersi sopra la parità contro Dollaro. Il cambio si attesta a 1,0085.

BTP e spread in peggioramento. Il rendimento del decennale segna 3,22% (chiusura precedente a 3,18%), lo spread sul Bund 209 bp (207) (dati MTS).

Utility e industriali sotto pressione: Hera -3,42%, A2A -2,29%, Leonardo -2,81%, Stellantis -2,42%, Iveco -3,32%.

Debole Enel -0,98%: secondo indiscrezioni restano solo due gruppi locali in gara per l'acquisto del distributore di energia elettrica brasiliano di proprietà del gruppo italiano. I principali operatori internazionali si sarebbero ritirati.

Altro massiccio ribasso per Saipem -43,2% nell'ultimo giorno di offerta dei diritti inoptati (circa il 30%) dell'aumento di capitale da 2 miliardi di euro.

In contro tendenza Brunello Cucinelli +1,54% dai dati preliminari sui ricavi del primo semestre 2022, pari a 415,2 milioni di euro, in crescita del 32,3% a/a (consensus Bloomberg 380,5 milioni). Da segnalare la netta accelerazione vista nel secondo trimestre con un +46,4% (+19,6% nel primo trimestre). Alla luce di questi risultati la previsione per l'esercizio 2022 migliora: il progresso dei ricavi è ora atteso a +15% dal +12% di metà aprile. Confermato il +10% atteso per il 2023.

In rialzo anche Sciuker Frames +0,68%: la controllata Ecospace ha firmato 2 nuovi contratti di appalto del valore lordo complessivo pari a 16,5 milioni di euro. I contratti stipulati dal 1° gennaio 2022 ammontano ad un totale lordo complessivo pari a circa 96 milioni rispetto ad un obiettivo di fatturato relativo al business Superbonus 110%, comunicato il 15 febbraio 2022, pari a circa 68 milioni nel 2022 e circa 88 milioni nel 2023.

Bene Somec +0,65% grazie all'aggiudicazione, tramite la propria controllata statunitense Fabbrica LLC, di una nuova commessa per la realizzazione di due torri residenziali nel Queens a New York. Il valore del contratto supera i 40 milioni di dollari e la consegna dei lavori è prevista entro il 2023.

