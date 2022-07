Piazza Affari in rosso. BTP e spread in miglioramento. Il rendimento del decennale segna 3,36% (chiusura precedente a 3,45%), lo spread sul Bund 236 bp (238) (dati MTS).

Piazza Affari in rosso. FTSE MIB -0,5%.

Il FTSE MIB segna -0,5%, il FTSE Italia All-Share -0,5%, il FTSE Italia Mid Cap -0,2%, il FTSE Italia STAR -0,4%.

Mercati azionari europei incerti: EURO STOXX 50 -0,2%, FTSE 100 +0,5%, DAX -0,4%, CAC 40 -0,2%, IBEX 35 -0,3%.

Future sugli indici azionari americani sotto la parità: S&P 500 -0,3%; NASDAQ 100 -0,3%; Dow Jones Industrial -0,4%. Le chiusure dei principali indici USA nella seduta precedente: S&P 500 +0,13%; NASDAQ Composite -0,43%; Dow Jones Industrial +0,28%.

Mercato azionario giapponese debole. Il Nikkei 225 ha terminato la seduta odierna a -0,16%. Borse cinesi in progresso: l'indice CSI 300 di Shanghai e Shenzhen ha chiuso a +0,79%, l'Hang Seng di Hong Kong al momento segna +1,8%.

Euro poco mosso. EUR/USD al momento quota 1,0225 circa.

Bancari in arretramento: l'indice FTSE Italia Banche segna -0,9%, l'EURO STOXX Banks -0,7%. BPER Banca -1,4%, Mediobanca -1,2%, Intesa Sanpaolo -1,0%.

*Bene i petroliferi: *il greggio recupera e tocca i massimi da giovedì-venerdì. Il future ottobre sul Brent segna 102,15 $/barile, il future settembre sul WTI 98,60 $/barile. Eni +0,4%, Tenaris +0,2%, Saipem +1,6%.

Telecom Italia +0,3% recupera dal rosso visto in avvio. MF-Milano Finanza scrive che la responsabile di Timvision Antonella Dominici sta per lasciare il gruppo ed accasarsi presso Paramount, in vista del lancio a settembre del servizio di streaming Paramount+.

In verde Leonardo +1,1%. I target della fusione tra Leonardo DRS e Rada Industries annunciata poco più di un mese fa vedono crescita ricavi 2023 intorno al 5% (mid single digit) e del 10% medio annuo nel lungo periodo, con EBITDA a +10/15 per cento (low double digit).

Gli appuntamenti macroeconomici di oggi: alle 15:00 indice S&P-Case/Shiller (prezzi abitazioni) e indice FHFA (prezzi abitazioni), alle 16:00 vendite abitazioni nuove, indice fiducia consumatori (Conference Board) e indice Richmond Fed (manifatturiero), alle 22:30 variazione settimanale scorte petrolio (API).

