Piazza Affari in verde. BTP in peggioramento, poco mosso lo spread. Il rendimento del decennale segna 2,83% (chiusura precedente a 2,76%), lo spread sul Bund 189 bp (da 188) (dati MTS).

Piazza Affari in verde. Bene difensivi e STM. FTSE MIB +0,8%.

Il FTSE MIB segna +0,8%, il FTSE Italia All-Share +0,9%, il FTSE Italia Mid Cap +1,3%, il FTSE Italia STAR +1,5%.

BTP in peggioramento, poco mosso lo spread. Il rendimento del decennale segna 2,83% (chiusura precedente a 2,76%), lo spread sul Bund 189 bp (da 188) (dati MTS).

Euro sopra il minimo da gennaio 2017 contro dollaro toccato ieri pomeriggio a 1,0354. EUR/USD al momento quota 1,0405 circa.

Mercati azionari europei positivi: EURO STOXX 50 +1,0%, FTSE 100 +1,1%, DAX +0,8%, CAC 40 +1,0%, IBEX 35 +1,0%.

Future sugli indici azionari americani in progresso: S&P 500 +1,1%; NASDAQ 100 +1,8%; Dow Jones Industrial +0,8%. Le chiusure dei principali indici USA nella seduta precedente: S&P 500 -0,13%; NASDAQ Composite +0,06%; Dow Jones Industrial -0,33%.

Mercato azionario giapponese in netto rialzo, l'indice Nikkei 225 ha chiuso a +2,64%. Borse cinesi positive: l'indice CSI 300 di Shanghai e Shenzhen ha terminato a +0,75%, a Hong Kong l'Hang Seng al momento segna +2,8%.

Recuperano i difensivi Amplifon +4,0%, Diasorin +2,6% e Recordati +1,6% dopo le ampie flessioni di ieri.

Ulteriore progresso per STM +2,7% a 36,7150 euro. Equita conferma la raccomandazione hold ma incrementa il target da 42 a 46 euro dopo il Capital Markets Day di ieri a Parigi: il gruppo ha fissato in oltre 20 miliardi di dollari (oltre le attese) di ricavi l'obiettivo per il triennio 2025-2027, contro i 14,8-15,3 miliardi della guidance 2022.

Buon avvio per Telecom Italia +1,4% grazie a indiscrezioni di Reuters secondo cui il cda di FiberCop (società che controlla l'ultimo miglio della rete del gruppo) ha dato l'ok all'accordo commerciale con Open Fiber sulle aree bianche. KKR, che ha il 37,5% di FiberCop, sempre secondo i rumor, ha votato a favore. Ricordiamo che il private equity americano ha avanzato una proposta non vincolate per l'acquisizione di Telecom ma una mese fa il cda del gruppo telefonico aveva "deliberato all'unanimità di non ritenere opportuno, in questa fase, dare seguito alla richiesta di due diligence" di KKR.

Unipol -3,4% e UnipolSai -2,7% in netta flessione dopo i dati del primo trimestre e il nuovo piano strategico 2022-2024 del gruppo. Nessuna sorpresa dai risultati trimestrali né sul fronte della catena di controllo del gruppo. Unipol punta ad ampliare il posizionamento del gruppo nei settori Mobility, Welfare e Property e nella Bancassicurazione.

Gli appuntamenti macroeconomici di oggi: *alle 11:00 produzione industriale eurozona. *Negli USA alle 14:30 indice prezzi importazioni, alle 16:00 indice fiducia consumatori (Univ. Michigan).

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)