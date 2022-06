Piazza Affari in verde, brilla BPER. BTP e spread in ulteriore peggioramento. Il rendimento del decennale segna 3,17% (chiusura precedente a 3,14%), lo spread sul Bund 202 bp (da 199) (dati MTS).

di Financial Trend Analysis

Piazza Affari in verde, brilla BPER. FTSE MIB +0,3%.

Il FTSE MIB segna +0,3%, il FTSE Italia All-Share +0,3%, il FTSE Italia Mid Cap -0,1%, il FTSE Italia STAR -0,2%.

BTP e spread in ulteriore peggioramento. Il rendimento del decennale segna 3,17% (chiusura precedente a 3,14%), lo spread sul Bund 202 bp (da 199) (dati MTS).

Euro in calo dopo il rimbalzo dal minimo da giovedì scorso contro dollaro toccato ieri pomeriggio a 1,0679. EUR/USD al momento quota 1,0715 circa.

Mercati azionari europei sopra la parità: EURO STOXX 50 +0,2%, FTSE 100 +0,0%, DAX +0,4%, CAC 40 +0,3%, IBEX 35 +0,2%.

Future sugli indici azionari americani in verde: S&P 500 +0,2%; NASDAQ 100 -0,0%; Dow Jones Industrial +0,4%. Le chiusure dei principali indici USA nella seduta precedente: S&P 500 -0,63%; NASDAQ Composite -0,41%; Dow Jones Industrial -0,67%.

Mercato azionario giapponese positivo, l'indice Nikkei 225 ha chiuso a +0,65%. Borse cinesi in rosso: l'indice CSI 300 di Shanghai e Shenzhen ha terminato a -0,20%, a Hong Kong l'Hang Seng al momento segna -0,6%.

BPER Banca +2,2% guadagna terreno in scia all'accordo per la vendita a Nexi -0,2% dei rami aziendali relativi alle attività di merchant acquiring e gestione POS e di Numera Sistemi e Informatica appartenenti alla controllata Banco di Sardegna. Il corrispettivo dell'operazione è pari a 318 milioni di euro, più eventuali altri 66 milioni al raggiungimento di determinati target economici e qualitativi.

Saipem -0,6% ripiega dopo un avvio positivo in scia all'accordo con KCA Deutag per la vendita "della totalità delle sue attività di Drilling Onshore a fronte di un corrispettivo in denaro di 550 milioni di dollari oltre a una partecipazione del 10% in KCAD dopo l'acquisizione da parte di quest'ultima del Drilling Onshore di Saipem", senza trasferimento di debiti finanziari da Saipem a KCAD. La vendita del Drilling Onshore era prevista da tempo e permette a Saipem di compiere "un ulteriore passo verso un modello di business più focalizzato e resiliente [...] concentrando gli sforzi nel settore delle trivellazioni offshore e sostenendo al contempo il raggiungimento degli obiettivi di struttura di capitale e di liquidità".

Ferrari, -1,5% a 178,75 euro, perde ulteriore terreno dopo il -4,3% accusato ieri quando la società ha reso noto di aver concluso il programma di acquisizione di azioni proprie che era stato avviato ad inizio marzo. Citigroup ha inoltre peggiorato il prezzo obiettivo sul titolo, portandolo a 140 euro dai precedenti 160 euro, mentre ha mantenuto invariata la raccomandazione di vendita.

OVS +2,6% sale sui massimi da fine marzo dopo che ieri l'assemblea ha confermato il dividendo 2022 a 0,04 euro per azione con pagamento il 22 giugno e, "alla luce dell'andamento delle vendite realizzate sin d'ora, superiore alle nostre aspettative", le previsioni per un 2022 in crescita nei risultati economici e finanziari.

Volatile Alerion Clean Power +1,4% che punta sulla crescita in autonomia e migliora la guidance 2022. Ieri il cda ha esaminato i risultati del processo di review strategica avviato alla fine del 2021 "finalizzato alla individuazione di un partner industriale o finanziario che potesse assicurare alla società le risorse finanziarie necessarie per sostenere il programma di investimenti dei prossimi anni". Alla luce della forte crescita dei prezzi di vendita dell'energia e delle migliori prospettive di sviluppo del settore delle energie rinnovabili, il board ha deciso di "perseguire in maniera autonoma l'implementazione dei programmi di investimento previsti nei prossimi anni", nonostante "la ricezione di alcune manifestazioni di interesse da primari investitori internazionali, che hanno valutato significativamente le attività di Alerion e la sua capacità di crescita". A conferma di ciò il management ha migliorato la guidance dell'EBITDA, da 236 milioni di euro a circa 260 milioni, dopo che a febbraio era stata portata da 165 a 236.

ERG +0,5% sopra la parità dopo l'acquisizione di 18 impianti fotovoltaici per circa 34 MW dal fondo ABN AMRO Sustainable Impact Fund PE B.V. per 128 milioni di euro (enterprise value).

Gli appuntamenti macroeconomici di oggi: alle 10:00 tasso di disoccupazione Italia e indice S&P Global PMI manifatturiero eurozona, alle 10:30 indice S&P Global-CIPS PMI manifatturiero Regno Unito, alle 11:00 tasso di disoccupazione eurozona, alle 13:00 intervento Lagarde (BCE). Negli USA alle 15:45 indice S&P Global PMI manifatturiero, alle 16:00 spesa in costruzioni, indice ISM manifatturiero e indice JOLTS (mercato del lavoro), alle 20:00 Beige Book (Fed), alle 21:30 variazione settimanale scorte petrolio (API).

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)