Piazza Affari in verde. BTP e spread in lieve peggioramento. Il rendimento del decennale segna 3,36% (chiusura precedente a 3,34%), lo spread sul Bund 201 bp (200) (dati MTS).

di Financial Trend Analysis

Piazza Affari in verde. FTSE MIB +0,3%.

Il FTSE MIB segna +0,3%, il FTSE Italia All-Share +0,3%, il FTSE Italia Mid Cap +0,4%, il FTSE Italia STAR +0,8%.

Mercati azionari europei positivi: EURO STOXX 50 +0,4%, FTSE 100 -0,3%, DAX +0,6%, CAC 40 +0,2%, IBEX 35 +0,3%.

BTP e spread in lieve peggioramento. Il rendimento del decennale segna 3,36% (chiusura precedente a 3,34%), lo spread sul Bund 201 bp (200) (dati MTS).

Future sugli indici azionari americani in verde: S&P 500 +0,2%; NASDAQ 100 +0,4%; Dow Jones Industrial +0,1%. Le chiusure dei principali indici USA nella seduta precedente (venerdì 1° luglio, ieri Wall Street chiusa per festività): S&P 500 +1,06%; NASDAQ Composite +0,90%; Dow Jones Industrial +1,05%.

Mercato azionario giapponese in recupero, l'indice Nikkei 225 ha chiuso a +1,03%. Borse cinesi poco mosse: l'indice CSI 300 di Shanghai e Shenzhen ha terminato a -0,14%, l'Hang Seng di Hong Kong al momento segna +0,1%.

Improvvisa flessione dell'euro contro dollaro. EUR/USD al momento quota 1,0375 circa da 1,0440 alle 09:15.

Diasorin +2,0% guadagna ulteriore terreno e tocca i massimi dal 20 aprile. Bene anche gli altri titoli dell'indice FTSE Italia Assistenza Sanitaria +1,5%: Amplifon +2,8%, Pharmanutra +1,3%, El En +1,2%.

Prysmian +2,0% grazie all'avvio dei lavori per la realizzazione di un mega parco solare in Australia, progetto che prevede il cavo elettrico sottomarino più lungo al mondo. Prysmian potrebbe essere interessata alla gara: Equita stima in 5 miliardi di dollari il valore della parte cavi.

Nexi +1,2% positiva all'indomani del closing dell'operazione con Alpha Bank, che ha segnato la nascita di Nexi Payments Greece, di cui Nexi detiene una partecipazione del 51%. Nexi consoliderà la nuova società, che si prevede apporterà al gruppo oltre 196.000 POS e 12 miliardi di euro di volumi, con 94 milioni di euro di ricavi stimati per il 2022. " Nell'arco dei prossimi 5 anni investiremo in Grecia oltre 100 milioni di euro", ha dichiarato l'a.d. di Nexi Paolo Bertoluzzo.

I bancari tentano un recupero dopo la flessione accusata ieri in scia ai rumor secondo cui la BCE sta ipotizzando l'adozione di un meccanismo che limiti i profitti che le banche potrebbero realizzare impiegando a tassi crescenti i capitali incamerati a tassi agevolati con le operazioni TLTRO. L'indice FTSE Italia Banche segna +0,5%. Bene Finecobank +1,5%, Intesa Sanpaolo +0,5%, Unicredit +0,2%.

Avvio arrembante per Moncler che però riduce rapidamente i guadagni, +1,5% a 40,93 euro. RBC ha migliorato il giudizio sul titolo da underperform a sector perform, ma con target ridotto da 60 a 47 euro.

Petroliferi in arretramento con il greggio in arretramento dai massimi da mercoledì scorso toccati nella notte. Il future settembre sul Brent segna 113,20 $/barile (da 114,70 circa), il future agosto sul WTI segna 109,80 $/barile (da 111,40 circa). Eni -1,3%, Tenaris -1,1% e Saipem -8,9%, nell'ultimo giorno di negoziazione dei diritti (-70%) sulle nuove azioni dell'aumento di capitale.

Saras -0,9% sotto la parità con la massiccia flessione dei margini di raffinazione. Il Reference margin EMC è passato dai 25,0 dollari/barile della settimana precedente ai 15,0 dell'ottava terminata il 1° luglio, un calo del 40%.

Bel progresso per Sciuker Frames +3,1% grazie all'annuncio di 5 nuovi contratti di appalto del valore lordo complessivo di 23,1 milioni di euro. I contratti stipulati dal 1° gennaio 2022 ammontano circa 79,5 milioni "rispetto ad un obiettivo di fatturato relativo al business Superbonus 110%, comunicato il 15 febbraio 2022, pari a circa Euro 68 Milioni nel 2022 e circa Euro 88 Milioni nel 2023".

Gli appuntamenti macroeconomici di oggi: alle 10:00 indice S&P Global PMI servizi eurozona, alle 10:30 indice S&P Global-CIPS PMI servizi Regno Unito. Negli USA alle 16:00 ordini all'industria.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)