Finalmente un cenno di ripresa a Piazza Affari. FTSE Mib +2,87%, FTSE Italia All-Share +2,78%, FTSE Italia Mid Cap +2,15%, FTSE Italia STAR +2,12%.

In rialzo anche le altre principali piazze azionarie europee. DAX +1,36%, Eurostoxx 50 +1,64%, CAC 40 +1,35%, IBEX 35 +1,34%, FTSE 100 +1,20%.Indici azionari statunitensi in rialzo dopo due ore circa di scambi. L'S&P 500 guadagna lo 0,94%, Nasdaq Comp +1,66%, Dow Jones +0,55%.

Euro stabile contro Dollaro dopo un tentativo di recupero. Cambio a 1,0440 circa. Cenno di allentamento su BTP e Spread: il rendimento del decennale torna sotto al 4% attestandosi a 3,92% (chiusura precedente a 4,12%), lo spread sul Bund si porta a 228 bp (da 250).

Petrolio in calo. Il Brent si attesta a 120,42 $/barile (-0,64%), mentre il WTI si porta a 117,73 $/barile (-1,1%). Oro in leggero recupero a 1822,3 dollari (+0,5%) dopo un picco in giornata a 1838 dollari.Tutti positivi i titoli del FTSE Mib a parte Saipem (-5,4%) e Tenaris (-2,98%). Bene il comparto creditizio anche se nel finale Unicredit (+3,74%) e Intesa Sanpaolo (+4,6%) hanno limato i guadagni. Miglior titolo del listino FinecoBank (+6,72%) bene anche Pirelli (+4,93%).

Da segnalare che oggi il Consiglio direttivo della BCE si è riunito per uno scambio di opinioni sull'attuale situazione del mercato.Da quando il graduale processo di normalizzazione delle politiche è stato avviato nel dicembre 2021, il Consiglio direttivo si è impegnato ad agire contro i rischi di recrudescenza della frammentazione. La pandemia ha lasciato vulnerabilità durature nell'economia dell'area dell'euro che stanno effettivamente contribuendo alla trasmissione non uniforme della normalizzazione della nostra politica monetaria tra le giurisdizioni.

Sulla base di tale valutazione, il Consiglio direttivo ha deciso che applicherà flessibilità nel reinvestimento dei rimborsi in scadenza nel portafoglio PEPP, al fine di preservare il funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria, condizione preliminare affinché la BCE sia in grado di realizzare i suoi mandato di stabilità dei prezzi.

Inoltre, il Consiglio direttivo ha deciso di conferire mandato ai pertinenti Comitati dell'Eurosistema insieme ai servizi della BCE per accelerare il completamento della progettazione di un nuovo strumento anti-frammentazione all'esame del Consiglio direttivo.

Sul fronte macroeconomico negli Stati Uniti l'EIA, il dipartimento dell'energia, ha reso noto che nella settimana terminata il 10 giugno le scorte di petrolio sono aumentate di 1,956 milioni di barili (nella settimana precedente erano aumentate di 2,025 milioni di barili). Gli analisti avevano previsto un calo di 1,314 milioni di barili.

Secondo quanto comunicato dallo U.S. Census Bureau, in maggio le vendite retail sono salite in Usa dell'8,1% annuo, contro l'8,2% precedente (7,3% in marzo). Su base mensile le vendite al dettaglio sono invece cresciute dello 0,3% contro lo 0,7% della lettura finale di aprile (1,4% in marzo) e lo 0,1% del consensus di Dow Jones Newswires and The Wall Street Journal.

L'Empire State Manufacturing Index è salito a -1,2 punti da -11,6 punti di maggio (24,6 punti in aprile), contro i 3,0 punti stimati dagli economisti. L'indice misura l'attività economica nella regione di New York attraverso un sondaggio condotto tra circa 200 aziende manifatturiere.

(AC - www.ftaonline.com)