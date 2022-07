Piazza Affari migliore in Europa. FTSE MIB +1,9%.

Il FTSE MIB segna +1,9%, il FTSE Italia All-Share +1,9%, il FTSE Italia Mid Cap +1,6%, il FTSE Italia STAR +1,1%.

Mercati azionari europei in ottima forma: EURO STOXX 50 +1,6%, FTSE 100 +1,1%, DAX +1,4%, CAC 40 +1,6%, IBEX 35 +1,4%.

Future sugli indici azionari americani in verde: S&P 500 +0,3%; NASDAQ 100 +0,3%; Dow Jones Industrial +0,4%. Le chiusure dei principali indici USA nella seduta precedente: S&P 500 +0,36%; NASDAQ Composite +0,35%; Dow Jones Industrial +0,23%.

Mercato azionario giapponese in progresso, l'indice Nikkei 225 ha chiuso a +1,47%. Borse cinesi in leggero rialzo: l'indice CSI 300 di Shanghai e Shenzhen ha terminato a +0,44%, l'Hang Seng di Hong Kong al momento segna +0,1%.

Euro poco sopra il minimo da fine 2002 contro dollaro toccato ieri pomeriggio a 1,0162. EUR/USD al momento quota 1,0190 circa.

BTP debole e spread in miglioramento. Il rendimento del decennale segna 3,32% (chiusura precedente a 3,21%), lo spread sul Bund 204 bp (208) (dati MTS).

Petroliferi in deciso progresso con il greggio in recupero dai minimi dall'11-12 aprile toccati tra ieri pomeriggio e questa notte. Il future settembre sul Brent segna 101,20 $/barile (minimo a 98,50 circa), il future agosto sul WTI segna 99,00 $/barile (minimo a 95,20 circa). In verde Eni +2,2%, molto bene Saipem +9,7% e Tenaris +6,6%: quest'ultima ha ottenuto un contratto di 4 anni da Petrobras per la fornitura di prodotti e servizi relativi al progetto Buzios.

Ottimo avvio di seduta per gli industriali, settore andato sotto pressione nelle ultime sedute a causa dei timori di recessione. Iveco +5,2%, Stellantis +3,8%, Pirelli +3,3%, CNH Industrial +2,3%.

Bel progresso per Maire Tecnimont +4,4% che stamattina ha annunciato l'aggiudicazione di un contratto EPC Lump Sum Turn-Key relativo a un impianto synloop di ammoniaca a bassa intensità carbonica che sarà realizzato nella regione del Golfo. Il valore del contratto è di circa 300 milioni di dollari.

Sale anche Fincantieri +3,6%. L'a.d. Pierroberto Folgiero (ex Maire Tecnimont) ha dichiarato a La Stampa che il gruppo si focalizzerà sul settore navi con porte aperte a una collaborazione industriale e commerciale con Leonardo +0,9% nel segmento navi militari.

Molto bene Banco BPM +2,8%. L'improvvisa uscita di Niccolò Ubertalli, Head of Italy di Unicredit +3,7%, con l'a.d. Andrea Orcel subentrato nelle sue funzioni, potrebbe riaprire la partita dell'acquisizione di BPM: la poltrona di responsabile per l'Italia potrebbe infatti diventare preziosa merce di scambio nell'operazione.

In rialzo Telecom Italia +1,7% nel giorno del Capital Market Day. Ieri il cda ha esaminato il piano dell'a.d. Pietro Labriola che ha come obiettivi strategici il superamento dell'integrazione verticale e la riduzione del livello di indebitamento della società "attraverso operazioni di trasferimento e valorizzazione di alcuni asset del Gruppo". Il piano prevede la possibilità di separare gli asset infrastrutturali di rete fissa (NetCo) dai servizi (ServiceCo, comprendente TIM Consumer, TIM Enterprise e TIM Brasil). In particolare sono stati definiti perimetri delle due entità.

Gli appuntamenti macroeconomici di oggi: alle 13:30 verbali BCE. Negli USA alle 14:15 nuovi lavoratori dipendenti non agricoli (ADP), alle 14:30 bilancia commerciale e richieste settimanali sussidi disoccupazione, alle 17:00 variazione settimanale scorte petrolio (EIA).

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)