Piazza Affari negativa a inizio ottava. FTSE MIB -1,2%.

Il FTSE MIB segna -1,2%, il FTSE Italia All-Share -1,2%, il FTSE Italia Mid Cap -1,6%, il FTSE Italia STAR -1,1%.

Mercati azionari europei in rosso: EURO STOXX 50 -1,4%, FTSE 100 -0,9%, DAX -1,2%, CAC 40 -1,4%, IBEX 35 -0,9%.

Future sugli indici azionari americani negativi: S&P 500 -0,7%; NASDAQ 100 -0,9%; Dow Jones Industrial -0,6%. Le chiusure dei principali indici USA nella seduta precedente: S&P 500 -0,08%; NASDAQ Composite +0,12%; Dow Jones Industrial -0,15%.

Mercato azionario giapponese positivo, l'indice Nikkei 225 ha chiuso a +1,11%. Borse cinesi in netta flessione: l'indice CSI 300 di Shanghai e Shenzhen ha terminato a -1,67%, l'Hang Seng di Hong Kong al momento segna -2,9%.

Euro sopra il minimo da fine 2002 contro dollaro toccato venerdì mattina a 1,0072. EUR/USD al momento quota 1,0115 circa.

BTP e spread in miglioramento. Il rendimento del decennale segna 3,31% (chiusura precedente a 3,34%), lo spread sul Bund 202 bp (203) (dati MTS).

Bancari in netta flessione. L'indice FTSE Italia Banche segna -1,9%, l'EURO STOXX Banks -2,2%. Sotto pressione BPER Banca, -4,3% a 1,4450 euro, su cui KBW ha peggiorato il giudizio a market perform con target a 2,06 euro.

Molto debole Banca MPS -4,3%. Dopo aver incontrato la scorsa settimana a Londra una trentina di investitori istituzionali, l'a.d. Luigi Lovaglio ha dichiarato a L'Economia del Corriere della Sera che sull'aumento della banca senese c'è interesse.

Negativo il lusso dopo la scoperta in Cina (a Shanghai) di una nuova sottovariante Omicron: gli investitori temono nuovi lockdown. Moncler -2,7%, Brunello Cucinelli -3,7%, Tod's -2,6%, Salvatore Ferragamo -2,5%.

Massiccia flessione per Autogrill -8,1% a 6,2960 euro, dopo l'annuncio dell'accordo per un'integrazione con Dufry. Quest'ultima lancerà un'offerta pubblica di scambio (0,158 azioni Dufry per ogni azione Autogrill) o di acquisto in contanti (a 6,33 euro). Al termine dell'operazione Edizione, la holding dei Benetton che ha il 50,3% di Autogrill, diventerà il maggiore azionista del nuovo gruppo con il 20-25 per cento.

Saipem +1,8% estende il rally nell'ultimo giorno utile per esercitare i diritti dell'aumento di capitale da 2 miliardi di euro. Il gruppo ha annunciato l'arrivo del nuovo Jack-up (nave autosollevante) Perro Negro 11 nella flotta di perforazione Saipem. Perro Negro 11 "è stato già assegnato ad un contratto della durata di cinque anni consecutivi (con ulteriori due anni in opzione) per lavori di perforazione nell'area del Golfo Persico".

Fincantieri +4,3% scatta in avanti in scia all'annuncio del contratto da 1,2 miliardi di euro per la costruzione di una nuova nave da crociera extra-lusso, con consegna prevista per la fine del 2025. L'ordine, prevede ulteriori due unità in opzione. A fine marzo il portafoglio ordini complessivo di Fincantieri ammontava a 34,4 miliardi di euro.

Gli appuntamenti macroeconomici di oggi: alle 10:00 vendite al dettaglio Italia.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)