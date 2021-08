[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Trading Online e le piattaforme operative : una guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Piazza Affari negativa. Bancari e automobilistici sotto pressione. FTSE MIB -0,8%.

Il FTSE MIB segna -0,8%, il FTSE Italia All-Share -0,7%, il FTSE Italia Mid Cap -0,3%, il FTSE Italia STAR +0,1%.

Future sugli indici azionari USA in rosso: S&P 500 -0,4%, NASDAQ 100 -0,5%, Dow Jones Industrial -0,5%.

Bancari in netta flessione: l'indice FTSE Italia Banche segna -1,6%, l'EURO STOXX Banks -1,7%. Unicredit -1,8%, BPER Banca -1,6%, Banco BPM -1,9%, Intesa Sanpaolo -1,6%.

Vendite sugli automobilistici: l'indice EURO STOXX Automobiles & Parts segna -1,1%. Pirelli -1,9%, Sogefi -2,9% e Stellantis -1,7%: il Corriere della Sera scrive che è stata avviata la procedura per la vendita della palazzina del Lingotto. Per il momento il processo è agli albori, con una sorta di gara per la scelta della società di intermediazione immobiliare che gestirà l'operazione. Il Corriere ricorda però che la palazzina è vincolata dalla Soprintendenza dei beni architettonici in quanto facente parte dell'intero complesso del Lingotto.

Diasorin +1,8% estende il rally partito a metà maggio e tocca i massimi da febbraio. Il titolo approfitta delle incertezze legate all'evoluzione della pandemia. Diasorin beneficia di questa situazione dato che è attiva (tra le altre cose) nella produzione di test per il COVID-19.

Prysmian +0,4% in territorio positivo. Secondo Equita il gruppo è ben posizionato per aggiudicarsi la commessa per la costruzione del cavo sottomarino del progetto Tyrrhenian Link. Terna -0,4% ha pubblicato il bando per l'assegnazione dei lavori per le quattro stazioni elettriche dell'elettrodotto che collegherà la Campania alla Sicilia e quest'ultima alla Sardegna.

Gli appuntamenti macroeconomici di oggi: negli USA alle 15:15 produzione industriale, alle 16:00 scorte delle imprese e indice NAHB (mercato immobiliare), alle 19:30 intervento Powell (Fed), alle 22:30 scorte petrolio settimanali (API).

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)