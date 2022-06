Piazza Affari negativa, paura recessione. BTP in netto miglioramento, spread stabile. Il rendimento del decennale segna 3,44% (chiusura precedente a 3,56%), lo spread sul Bund 199 bp (199) (dati MTS).

di Financial Trend Analysis

Piazza Affari negativa, paura recessione. FTSE MIB -1,3%

Il FTSE MIB segna -1,3%, il FTSE Italia All-Share -1,3%, il FTSE Italia Mid Cap -1,0%, il FTSE Italia STAR -1,0%.

Mercati azionari europei in rosso: EURO STOXX 50 -1,8%, FTSE 100 -1,5%, DAX -1,9%, CAC 40 -1,7%, IBEX 35 -1,0%.

Future sugli indici azionari americani negativi: S&P 500 -1,1%; NASDAQ 100 -1,3%; Dow Jones Industrial -0,9%. Le chiusure dei principali indici USA nella seduta precedente: S&P 500 -0,07%; NASDAQ Composite -0,03%; Dow Jones Industrial +0,27%.

Mercato azionario giapponese in rosso, l'indice Nikkei 225 ha chiuso a -1,54%. Borse cinesi nel complesso positive: l'indice CSI 300 di Shanghai e Shenzhen ha terminato a +1,44%, l'Hang Seng di Hong Kong al momento segna -0,5%.

Euro stabile sui minimi dal 16 giugno contro dollaro dopo la flessione di ieri pomeriggio. EUR/USD al momento quota 1,0450 circa.

BTP in netto miglioramento, spread stabile. Il rendimento del decennale segna 3,44% (chiusura precedente a 3,56%), lo spread sul Bund 199 bp (199) (dati MTS).

Mercati azionari in netta flessione dopo le dichiarazioni di ieri del presidente della Fed, Jerome Powell, nel corso della conferenza annuale della BCE in Portogallo: combatteremo l'inflazione e questo genera "certamente" il rischio di raffreddare eccessivamente la crescita economica.

Bancari sotto pressione: l'indice FTSE Italia Banche segna -2,6%, l'EURO STOXX Banks -2,5%. A Milano Intesa Sanpaolo -2,7%, Banco BPM -2,4%, BPER Banca -2,1%.

In difficoltà soprattutto Unicredit -3,3% nonostante la notizia della cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti deteriorati del valore lordo di 1,3 miliardi di dollari a un veicolo di cartolarizzazione gestito da illimity -1,0%.

Vendite anche sugli industriali, comparto particolarmente sensibile alle prospettive della congiuntura: Iveco -2,3%, Prysmian -2,5%, Stellantis -2,1%, STM -1,8%, CNH Industrial -1,9%.

Petroliferi in rosso: il greggio è stabile dopo il netto calo di ieri pomeriggio. Il future settembre sul Brent segna 112,35 $/barile (massimo ieri a 116,20 circa), il future agosto sul WTI segna 109,65 $/barile (massimo ieri a 114 circa). Eni -1,4%, Tenaris -1,0%, Saipem -12,1%.

In rialzo TXT e-solutions +1,8% in scia all'annuncio dell'acquisizione per 8,9 milioni di euro del 78,56% del capitale di Ennova, società specializzata nella digitalizzazione di processi e prodotti di grandi clienti e PMI.

In verde anche Sciuker Frames +2,2%: siglato una partnership strategica con Cortizo, azienda spagnola considerata il più grande produttore e distributore di sistemi in alluminio e PVC. L'operazione comporta un investimento di circa 3 milioni di euro e consentirà di raggiungere i target di produzione industriale previsti nel Piano Strategico tra il 2022 e il 2024.

Gli appuntamenti macroeconomici di oggi: alle 09:55 variazione n° disoccupati e tasso di disoccupazione Germania, alle 10:00 tasso di disoccupazione Italia, alle 11:00 tasso di disoccupazione eurozona e indice prezzi alla produzione Italia. Negli USA alle 14:30 consumi, redditi, inflazione PCE e richieste settimanali sussidi disoccupazione, alle 15:45 indice PMI Chicago (manifatturiero).

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)