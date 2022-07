Piazza Affari negativa, teme crisi governo. FTSE MIB -1,3%.

Il FTSE MIB segna -1,3%, il FTSE Italia All-Share -1,3%, il FTSE Italia Mid Cap -1,0%, il FTSE Italia STAR -0,5%.

Mercati azionari europei in rosso: *EURO STOXX 50 -0,4%, FTSE 100 -0,3%, DAX -0,2%, CAC 40 -0,5%, IBEX 35 -0,7%.

Future sugli indici azionari americani negativi: S&P 500 -0,6%; NASDAQ 100 -0,5%; Dow Jones Industrial -0,5%. Le chiusure dei principali indici USA nella seduta precedente: S&P 500 -0,45%; NASDAQ Composite -0,15%; Dow Jones Industrial -0,67%.

Mercato azionario giapponese in verde, l'indice Nikkei 225 ha chiuso a +0,62%. *Borse cinesi deboli: *l'indice CSI 300 di Shanghai e Shenzhen ha terminato a +0,01%, l'Hang Seng di Hong Kong al momento segna -0,3%.

Euro poco sopra il minimo da fine 2002 contro dollaro toccato ieri pomeriggio a 0,9999. EUR/USD al momento quota 1,0040 circa.

BTP e spread in deciso peggioramento. Il rendimento del decennale segna 3,43% (chiusura precedente a 3,29%), lo spread sul Bund 219 bp (210) (dati MTS).

Bancari italiani sotto pressione in scia al balzo dello spread: il rischio di crisi di governo ed elezioni anticipate si fa sempre più concreto. L'indice FTSE Italia Banche segna -3,1%, l'EURO STOXX Banks -1,1%. BPER Banca -3,8%, Banco BPM -3,6%, Unicredit -3,3%, Intesa Sanpaolo -3,6%, Banca MPS -3,8%.

Saipem +7,1% prova a rimbalzare dopo le massicce perdite delle ultime sedute. I diritti inoptati dell'aumento di capitale da 2 miliardi di euro acquistati nell'ambito dell'offerta (circa il 10%) dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, entro e non oltre le 14:00 di oggi. Intanto Saipem ha comunicato di aver firmato, in consorzio con la società di costruzioni saudita Nasser S. Al Hajri, con Saudi Aramco un accordo per l'esecuzione in Arabia Saudita di progetti EPC onshore.

Debole Iveco -0,9%. Ieri il CEO Gerritt Marx ha annunciato l'avvio della vendita della quota nella Joint Venture russa (33%) al partner locale AMT. L'operazione dovrebbe essere chiusa entro qualche settimana. Iveco ha avviato la prima collaborazione con Hyundai per la fornitura di motori ad idrogeno per autobus, nell'ambito del memorandum d'intesa siglato a marzo.

Scende De' Longhi -1,7%: Intesa Sanpaolo ha peggiorato la raccomandazione sul titolo a hold.

Gli appuntamenti macroeconomici di oggi: negli USA alle 14:30 nuove richieste settimanali sussidi disoccupazione e indice prezzi alla produzione.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)