di Financial Trend Analysis

Piazza Affari poco sopra la parità. FTSE MIB +0,07%.

*Mercati azionari europei poco mossi. Wall Street in rosso: *subito dopo la chiusura delle borse europee S&P 500 -0,7%, NASDAQ Composite -1,6%, Dow Jones Industrial -0,2%. A Milano il FTSE MIB ha terminato a +0,07% (performance settimanale +1,33%), il FTSE Italia All-Share a +0,16%, il FTSE Italia Mid Cap a +0,89%, il FTSE Italia STAR a +1,09%.

*Euro in recupero dal minimo *dal 19 luglio a 1,0131 toccato a inizio mattinata. EUR/USD al momento quota 1,0215 circa.

BTP in forte miglioramento, bene anche lo spread. Il rendimento del decennale segna 3,43% (chiusura precedente a 3,71%), lo spread sul Bund 238 bp (244) (dati MTS).

Tra i dati macroeconomici pubblicati in giornata segnaliamo che negli USA l'indice S&P Global PMI manifatturiero preliminare nel mese di luglio registra un calo a 52,3 punti da 52,7 punti di giugno. Gli economisti avevano previsto un calo a 52,0 punti. Ulteriore frenata per l'attività manifatturiera nell'eurozona: l'indice S&P Global PMI manifatturiero preliminare a luglio è che scivolato dopo 24 mesi sotto la soglia dei 50 punti che separa espansione da contrazione. L'indice è infatti calato a 49,6 punti dai 52,1 punti della lettura finale di giugno (54,6 punti in maggio), contro i 51,0 punti del consensus.

*INWIT +2,39% *in buona forma dopo che il Consiglio dei Ministri di ieri ha deliberato l'esercizio dei poteri speciali (golden power), sotto forma di prescrizioni, riguardo l'acquisizione (approvata ad aprile) da parte della società lussemburghese Impulse I (Ardian), attraverso Daphne3, di una partecipazione del capitale sociale di INWIT. Secondo alcuni analisti la decisione del governo non dovrebbe mettere in discussione l'operazione.

*Segni positivi nel risparmio gestito: *Banca Mediolanum +1,69%, Banca Generali +2,18%, Poste Italiane +1,33%.

I bancari ripiegano dopo un avvio positivo: l'indice FTSE Italia Banche segna -1,02%. Unicredit -2,35%, Intesa Sanpaolo -0,18%, Banco BPM -0,34%, BPER Banca -1,60%.

Mediobanca +0,43% in controtendenza: la controllata CheBanca! ha chiuso l'esercizio 2021-2022 con utile netto a 62 milioni di euro (+26,5%).

*Telecom Italia -2,04% *negativa: Moody's ha rivisto al ribasso il rating da Ba3 a B1. Secondo Repubblica il primo azionista Vivendi (ha circa il 24%) valuta la NetCo 31-34 miliardi di euro, valore che potrebbe ostacolare lo scorporo e l'integrazione con Open Fiber. Ricordiamo che a inizio mese Reuters, citando due fonti vicine al dossier, aveva riferito che Telecom ritiene di realizzare la separazione degli asset relativi alla rete fissa e a Sparkle con una valutazione di 25 miliardi di euro compreso il debito.

Molto bene Saras +4,56% in vista dei risultati del secondo trimestre: saranno comunicati venerdì prossimo. Negli ultimi giorni Equita ha migliorato di oltre il 33% la stima sull'utile netto 2022, portandola da 207 a 277 milioni di euro, grazie all'andamento dei margini di raffinazione nelle ultime settimane.

Sanlorenzo +3,63% in progresso. Il gruppo attivo nel settore della cantieristica di lusso oggi ha annunciato un accordo con New York Yacht Club American Magic, challenger nella 37ma edizione della Coppa America che si terrà a Barcellona nel 2024. I due gruppi progetteranno e realizzeranno la prima "chase boat" (una barca con funzioni di appoggio alla principale) ad idrogeno, secondo i rigidi requisiti del Protocollo della manifestazione.

