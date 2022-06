Piazza Affari poco sopra la parità. FTSE MIB +0,1%.

Il FTSE MIB segna +0,1%, il FTSE Italia All-Share +0,2%, il FTSE Italia Mid Cap +0,6%, il FTSE Italia STAR +0,5%.

BTP e spread in ulteriore peggioramento. Il rendimento del decennale segna 3,23% (chiusura precedente a 3,11%), lo spread sul Bund 202 bp (da 198) (dati MTS).

Euro in recupero dal minimo dal 23 maggio contro dollaro toccato ieri pomeriggio a 1,0627. EUR/USD al momento quota 1,0690 circa.

Mercati azionari europei in progresso: EURO STOXX 50 +0,8%, DAX +0,7%, CAC 40 +0,9%, IBEX 35 +0,2%. Londra chiusa per festività.

Future sugli indici azionari americani positivi: S&P 500 +0,3%; NASDAQ 100 +0,5%; Dow Jones Industrial +0,2%. Le chiusure dei principali indici USA nella seduta precedente: S&P 500 -0,75%; NASDAQ Composite -0,72%; Dow Jones Industrial -0,54%.

Mercato azionario giapponese in lieve calo, l'indice Nikkei 225 ha chiuso a -0,16%. Borse cinesi nel complesso deboli: l'indice CSI 300 di Shanghai e Shenzhen ha terminato a +0,16%, a Hong Kong l'Hang Seng al momento segna -1,1%.

Avvio positivo per gli industriali: Iveco +1,1%, STM +1,6%, CNH Industrial +0,6%, Interpump +0,5%.

Telecom Italia +0,8% in recupero. Indiscrezioni di stampa riferiscono che se l'operazione rete unica si concretizzasse tramite cessione con conferimento asset anziché con scissione proporzionale, Vivendi avrebbe meno chance per bloccarla. I francesi (primi azionisti di Telecom con il 23,9%) ritengono che le valutazioni circolate (17-21 miliardi di euro) per la rete non siano adeguate.

In verde BPER Banca +0,3%: ieri l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha dato il via libera all'acquisizione di Banca Carige +0,1%. BPER dovrà però cedere a Banco di Desio e della Brianza un ramo aziendale composto da 48 filiali ubicate in Sardegna, Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Lazio. Questo per "far venir meno le criticità concorrenziali cui l'operazione, nella sua iniziale configurazione quale mera acquisizione del controllo di Carige, avrebbe dato luogo su alcuni mercati interessati".

Deboli i petroliferi: il greggio oscilla sui minimi da giovedì scorso dopo la correzione partita ieri pomeriggio. Il future agosto sul Brent segna 113,85 $/barile, il future luglio su WTI segna 112,75 $/barile. Eni -0,7%, Tenaris -0,2%, Saipem -1,2%.

Unicredit -0,8% perde terreno. L'a.d. Andrea Orcel ha dichiato a MoltoEconomia del Messaggero che l'uscita dalla Russia è complicata: il gruppo sta valutando tutte le opzioni e seguendo con attenzione il tema sanzioni che è in continua evoluzione. Su M&A confermata l'impostazione secondo cui eventuali acquisizioni verranno prese in considerazioni solo se a condizioni vantaggiose e atte a creare valore.

Campari +0,8% in verde: Remy Cointreau ha chiuso l'esercizio 2021-2022 con risultati record e superiori alle attese con indicazioni positive per il 2022-2023.

Bel colpo per Salcef +2,6% che ieri pomeriggio ha comunicato che il Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui è mandante (ha il 28%) si è aggiudicato il terzo lotto "Centro" della gara d'appalto multitecnologica indetta da RFI (Rete Ferroviaria Italiana) per la progettazione e la realizzazione su tutto il territorio nazionale dell'ERTMS (European Rail Transport Management System). Il contratto per il lotto "Centro" prevede lavori su circa 530 km di linee e ha un valore complessivo di 323 milioni di euro.

Lindbergh +11% scatta in avanti dopo l'annuncio di un importante accordo pluriennale, per complessivi 4,5 milioni di euro (stimati in funzione dei volumi attesi per la durata del periodo contrattuale), con un grande Gruppo industriale già cliente.

Gli appuntamenti macroeconomici di oggi: alle 11:00 indice prezzi alla produzione eurozona. Negli USA alle 14:15 variazione n° lavoratori dipendenti non agricoli (ADP), alle 14:30 indice produttività e costo del lavoro, richieste settimanali sussidi disoccupazione, alle 16:00 ordini all'industria, alle 17:00 variazione settimanale scorte petrolio (EIA).

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)