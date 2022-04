Piazza Affari positiva in avvio. FTSE MIB +0,7%. Il FTSE MIB segna +0,7%, il FTSE Italia All-Share +0,6%, il FTSE Italia Mid Cap +0,4%, il FTSE Italia STAR +0,4%. BTP e spread in peggioramento. Il rendimento del decennale segna 2,62% (chiusura precedente a 2,58%), lo spread sul Bund 175 bp (da 172) (dati MTS). Euro in ulteriore indebolimento, tocca nuovi minimi da marzo 2020 contro dollaro. EUR/USD al momento quota 1,0681 circa. Mercati azionari europei positivi: EURO STOXX 50 +0,7%, FTSE 100 +0,6%, DAX +0,9%, CAC 40 +0,4%, IBEX 35 +1,1%. Future sugli indici azionari americani in rosso: S&P 500 -0,5%; NASDAQ 100 -0,6%; Dow Jones Industrial -0,4%. Le chiusure dei principali indici USA nella seduta precedente: S&P 500 +0,70%; NASDAQ Composite +0,57%; Dow Jones Industrial +1,29%. Mercato azionario giapponese positivo. Chiusura a +0,41% per il Nikkei 225. Borse cinesi incerte: l'indice CSI 300 di Shanghai e Shenzhen ha terminato a -0,81%, l'Hang Seng di Hong Kong al momento segna +0,1%. Avvio prudente per i petroliferi dopo la massiccia flessione di ieri: il greggio riduce il rimbalzo dai minimi dall'11-12 aprile toccati ieri pomeriggio. Il future giugno 2022 sul Brent segna 102,45 $/barile (da 99,30 circa), il future giugno 2022 sul WTI segna 98,50 $/barile (da 95,30 circa). Eni -0,2%, Tenaris +0,9%, Saipem -0,2%. Bancari in verde: l'indice FTSE Italia Banche segna +0,7%. Banco BPM +1,2% resta in evidenza dopo che venerdì scorso un portavoce ha confermato l'avvio di un processo per la ricerca di un partner bancassicurativo. Oltre a Credit Agricole e AXA sembrano essere interessate anche Generali e Allianz. Ricordiamo anche le indiscrezioni del Messaggero sul possibile incremento della quota del 6,2% in capo al patto di consultazione che lega le fondazioni bancarie. Bene anche BPER Banca +2,2% Finecobank +1,4% e Intesa Sanpaolo +0,9%. Telecom Italia +1,0% positiva sull'ipotesi di firma di un memorandum d'intesa con CDP sulla rete unica entro questa settimana. Sullo sfondo anche l'interesse di Iliad e altri soggetti per la ServiceCo e l'acquisizione degli asset di Oi in Brasile con potenziale creazione di valore fino a 3,6 miliardi di euro. Telecom comunicherà i risultati del primo trimestre il 4 maggio. Bene le utility con A2A +1,8%, Italgas +1,5%, Snam +1,2%, Enel +1,0%. Incertezza nel settore lusso, ancora condizionato dall'inasprimento delle misure anti-Covid a Shanghai e della crescita dei contagi a Pechino. Moncler -0,1%, Tod's -1,2%, Brunello Cucinelli +0,1%, Salvatore Ferragamo +0,8%. Lieve rialzo per Leonardo +0,3% dopo che la controllata Leonardo DRS ha ceduto la partecipazione nella Joint Venture Advanced Acoustic Concepts (AAC) a TDSI (gruppo Thales). Confermata la Guidance 2022 relativa all'Indebitamento Netto di Gruppo pari a circa 3,1 miliardi di euro. L'operazione rientra, come la recente cessione del business GES, nell'esecuzione del Piano Industriale verso la focalizzazione sul core business. Acquisti su Somec +0,7% che ha acquisito due nuovi ordini per complessivi 31 milioni di euro in Germania e Francia. Gli appuntamenti macroeconomici di oggi: negli USA alle 14:30 ordini beni durevoli, alle 15:00 indice S&P-Case/Shiller (prezzi abitazioni) e indice FHFA (prezzi abitazioni), alle 16:00 vendite abitazioni nuove e indice fiducia consumatori (Conference Board), alle 22:30 variazione settimanale scorte petrolio (API). (Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.