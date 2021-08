Piazza Affari: è rally di Ferragosto, toccati i massimi da quasi 13 anni. FTSE MIB +0,36%.

Mercati azionari europei sopra la parità. Wall Street poco sopra la parità: a ridosso della chiusura delle borse europee S&P 500 +0,1%, NASDAQ Composite +0,0%, Dow Jones Industrial +0,1%. A Milano il FTSE MIB ha terminato a +0,36% (performance settimanale +2,51%), il FTSE Italia All-Share a +0,33%, il FTSE Italia Mid Cap a +0,15%, il FTSE Italia STAR a +0,24%.

BTP e spread poco mossi. Il rendimento del decennale segna 0,55% (chiusura precedente a 0,56%), lo spread sul Bund 101 bp (da 101) (dati MTS).

*Tra i dati macroeconomici pubblicati in giornata segnaliamo negli USA: indice fiducia consumatori (Univ. Michigan) *preliminare agosto 70,2 punti da 81,2 (atteso 81,2). Nell'eurozona: surplus bilancia commerciale giugno 18,1 miliardi di euro da 7,5 miliardi di euro di maggio.

Leonardo, +1,53% a 7,0120 euro, sui massimi da fine giugno. Goldman Sachs conferma la raccomandazione buy e incrementa il target da 8,71 a 9,06 euro.

Performance positive per i titoli del risparmio gestito: Banca Generali +0,96% (nuovo massimo storico), Azimut +0,78% (massimo da febbraio 2020), Banca Mediolanum +0,64% (massimo da febbraio 2020).

Campari (+1,20% a 12,2150 euro) estende il rally e tocca a 12,28 euro il nuovo massimo storico superando i 12,10 toccati giovedì. L'a.d. Bob Kunze-Concewitz ha dichiarato a MF che tutti i brand e i mercati di riferimento stanno crescendo a doppia cifra; le vendite on line al momento hanno un peso limitato ma sono destinate a crescere; Campari vuole restare indipendente ed è pronto ad effettuare acquisizioni se e quando arriveranno opportunità interessanti.

Atlantia guadagna ulteriore terreno (+1,51% a 15,76 euro) dopo il +1,24% di giovedì e si conferma sui massimi di inizio luglio: l'a.d. di Telepass, Gabriele Benedetto, ha dichiarato al Sole 24 Ore che il gruppo potrebbe essere quotato in borsa a partire da aprile 2024, in virtù degli accordi presi in occasione della vendita del 49% a Partners Group. Nei programmi di Telepass c'è anche la crescita per vie esterne con acquisizioni nel settore dei servizi di mobilità e logistica. Per quanto riguarda la crescita organica il gruppo intende puntare sul settore assicurativo. Kepler Cheuvreux conferma la raccomandazione buy e il target a 20 euro: per gli analisti Telepass può essere un'area di creazione di valore in futuro. Indicazioni simili arrivano da Bestinver che ribadisce il buy e il range di valutazione a 19-20 euro. Societe Generale ha invece riavviato la copertura sul titolo con raccomandazione buy.

Unicredit -0,02% poco mossa. Secondo indiscrezioni del Sole 24 Ore la proposta concreta su Banca MPS -0,13% giungerà non prima di ottobre, per poi arrivare a un accordo antro gennaio a valle dell'aumento di capitale del MEF. Il Messaggero riferisce del possibile ingresso nella data room MPS anche di Mediocredito Centrale per valutare l'acquisizione delle filiali (circa 165) in Sicilia e Salento ex-Banca 121.

Perde quota Prysmian, -0,51% a 32,24 euro, che però è reduce dal record storico a 32,48 di ieri. Martedì l'a.d. Valerio Battista ha dichiarato al Sole 24 Ore che prevede un raddoppio del mercato dei maxicavi nel medio periodo, con la quota del gruppo stabile al 40%. Prysmian ha tratto vantaggio anche della notizia secondo cui martedì il Senato USA ha approvato il piano infrastrutturale da 1.000 miliardi di dollari con consenso bipartisan (69 voti favorevoli e 30 contrari). Il provvedimento passa ora alla Camera. Equita fa notare che Prysmian realizza il 40% del proprio EBITDA in Nord America.

Tonica Webuild +4,61% che si conferma sui massimi da quasi tre anni in scia alle buone notizie provenienti dagli USA: martedì il Senato ha approvato il piano infrastrutturale da 1.000 miliardi di dollari con consenso bipartisan (69 voti favorevoli e 30 contrari). Ma le prospettive per il settore infrastrutture sono incoraggianti anche in Italia: entro questa settimana è attesa la prima tranche da 24,9 miliardi di euro del PNRR da Bruxelles. Secondo Il Sole 24 Ore l'obiettivo è appaltare i lavori in 6-8 mesi: per velocizzare il processo, i vari pareri e autorizzazioni richieste andranno in lavorazione in parallelo e non in sequenza come avviene normalmente. Nelle prossime settimane il governo nominerà i membri delle quattro strutture speciali create ad hoc per gestire questo percorso straordinario.

*Maire Tecnimont +5,49% *accelera al rialzo e tocca a 3,5120 euro i massimi da aprile 2019. Il titolo sembra intenzionato a riattivare il movimento rialzista in essere dallo scorso ottobre in scia ai buoni risultati del primo semestre comunicati a fine luglio: ricavi +9,2% a/a a 1.327,4 milioni di euro, EBITDA +9,1% a/a a 80,0 milioni, utile netto di gruppo +99,2% a/a a 40,0 milioni, posizione finanziaria netta adjusted a -31,4 milioni, in miglioramento di 85,5 milioni. Nuovi ordini a 2,26 miliardi di euro (1,77 un anno fa), saliti a oltre 2,9 miliardi grazie alle acquisizioni successive al 30 giugno: il portafoglio ordini sfiora i 7 miliardi di euro (6 miliardi a fine 2020). Il management prevede per i prossimi trimestri "volumi di produzione in crescita con una marginalità in linea con quella mediamente espressa nel corso dei primi mesi del 2021", "assumendo un non peggioramento della situazione pandemica e relativi impatti".

Nuovo massimo storico per Sesa +2,04% a 161,40 euro. Rispetto al minimo di marzo 2020 a 27,80 il titolo è in rialzo del 480%.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)