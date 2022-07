Il FTSE MIB segna -0,38%, il FTSE Italia All-Share -0,32%, il FTSE Italia Mid Cap -0,12%, il FTSE Italia STAR -1,46%.

Indici azionari americani contrastati dopo due ore circa di scambi. La paura di una recessione rende gli addetti ai lavori piuttosto cauti. L'Euro è sui minimi da fine 2002 contro dollaro essendo sceso fino alla parità prima di accennare un timido recupero a 1,0065.

BTP in recupero e spread in peggioramento a causa delle fibrillazioni nel governo. Il rendimento del decennale segna 3,20% (chiusura precedente a 3,30%), lo spread sul Bund 207 bp (205) (dati MTS).

Bancari ancora sotto pressione: l'indice FTSE Italia Banche segna -1,26%. Sul comparto pesano i rischi di recessione per la crisi energetica e l'avvio della fase di rialzo dei tassi da parte della BCE, nonché le tensioni a Palazzo Chigi. Unicredit -1,97%, Intesa Sanpaolo -1,41%, BP Milano -2,48%.

In rosso anche BPER Banca -2,46%: Malacalza Investimenti, ex azionista di riferimento di Banca Carige, ha impugnato "le deliberazioni assunte dall'Assemblea ordinaria dei soci del 15 giugno 2022 aventi ad oggetto la nomina del Consiglio di Amministrazione (controllato da BPER, ndr) e la rinuncia transattiva all'azione di responsabilità nei confronti di precedenti Amministratori (l'ex a.d. Piero Montani, oggi a.d. di BPER, e l'ex presidente Cesare Castelbarco, oggi nel cda della controllata Cesare Ponti, ndr)".

Banca MPS in netto calo anche oggi (-3,11%) dopo il -5,87% di ieri. Dopo aver incontrato la scorsa settimana a Londra un trentina di investitori istituzionali, l'a.d. Luigi Lovaglio ha dichiarato che sull'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro della banca senese c'è interesse. Rumors parlano di un gruppo di "anchor investor" che potrebbe partecipare all'operazione per circa 500 milioni. Considerando che il Tesoro (ha il 64% di MPS) apporterà 1,6 miliardi, mancherebbero all'appello 400 milioni, una cifra che in assoluto sembrerebbe abbordabile ma ricordiamo che Rocca Salimbeni al momento capitalizza poco più di 480 milioni. L'aumento dovrebbe partire a ottobre.

Saipem (-48,56%) affonda all'indomani dell'ultimo giorno utile per esercitare i diritti dell'aumento di capitale da 2 miliardi di euro. L'operazione si è chiusa con adesioni al 70% per circa 1,4 miliardi. I diritti inoptati saranno offerti in borsa nelle sedute di oggi e domani, salvo chiusura anticipata.

Leonardo +3,2% in buona forma (toccati i massimi dal 21 giugno) all'indomani della decisione di Moody's di migliorare da stabile a positivo l'outlook con rating confermato a Ba1.

Saras -8,17% in forte con la nuova discesa dei margini di raffinazione. Il Reference margin EMC è passato dai 15,0 dollari/barile della settimana precedente ai 12,0 dell'ottava terminata l'8 luglio, un calo del 20%.

Prima Industrie, +13,66%, scatta in avanti dopo che il gruppo ha comunicato che Alpha Private Equity Funds Management Company e Peninsula Investments hanno inviato manifestazioni di interesse ad alcuni azionisti per "lo svolgimento di trattative in via esclusiva per il possibile acquisto...delle rispettive azioni" a 25 euro per azione, con conseguente superamento della soglia di OPA obbligatoria.

(AC - www.ftaonline.com)