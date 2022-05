Piazza Affari sale con petroliferi e bancari. FTSE MIB +0,8%.

Il FTSE MIB segna +0,8%, il FTSE Italia All-Share +0,8%, il FTSE Italia Mid Cap +0,5%, il FTSE Italia STAR +0,1%.

Euro sotto il massimo dal 25 aprile contro dollaro a 1,0749 toccato ieri pomeriggio. EUR/USD al momento quota 1,0690 circa.

BTP e spread in miglioramento. Il rendimento del decennale segna 2,95% (chiusura precedente a 3,00%), lo spread sul Bund 198 bp (da 200) (dati MTS).

Mercati azionari europei positivi: EURO STOXX 50 +0,4%, FTSE 100 +0,4%, DAX +0,4%, CAC 40 +0,3%, IBEX 35 +0,8%.

Future sugli indici azionari americani in verde: S&P 500 +0,3%; NASDAQ 100 +0,4%; Dow Jones Industrial +0,1%. Le chiusure dei principali indici USA nella seduta precedente: S&P 500 -0,81%; NASDAQ Composite -2,35%; Dow Jones Industrial +0,15%.

Mercato azionario giapponese debole, l'indice Nikkei 225 ha chiuso a -0,26%. Borse cinesi in territorio positivo: l'indice CSI 300 di Shanghai e Shenzhen ha terminato a +0,61%, a Hong Kong l'Hang Seng al momento segna +0,6%.

Bene i petroliferi con il greggio sui massimi da lunedì. Il future agosto 2022 sul Brent segna 111,45 $/barile, il future luglio 2022 sul WTI segna 110,65 $/barile. Eni +2,5%, Tenaris +2,9%, Saipem +0,6%.

I bancari si confermano positivi grazie alle prospettive di rialzo dei tassi d'interesse. In questi frangenti lo spread tra tassi attivi (sui crediti) e passivi (su depositi e c/c) si amplia e i ricavi (margine di interesse) si muove di conseguenza. L'indice FTSE Italia Banche +1,2%, l'EURO STOXX Banks +0,9%. A Milano Banco BPM +1,9%, BPER Banca +2,3%, Unicredit +1,5%, Intesa Sanpaolo +1,5%.

Unipol +1,8% e UnipolSai +1,4% guadagnano terreno dopo che Moody's ha deciso di migliorare l'Insurance Financial Strength Rating di UnipolSai Baa2 da Baa3, un notch sopra il rating Italia (Baa3) e quindi di migliorare il rating assegnato a Unipol a Ba1 da Ba2.

Nuovo minimo storico per MFE B -3,0% a 0,7155 euro. MFE-MEDIAFOREUROPE (Mediaset) ha archiviato il primo trimestre con ricavi in crescita a 654,3 milioni di euro rispetto ai 634,2 milioni del primo trimestre 2021. I margini sono penalizzati dall'incremento dei costi operativi a causa di "investimenti in contenuti non presenti nei conti del primo trimestre 2021". L'EBIT si attesta a +15,3 milioni rispetto ai +67,9 di un anno fa e il risultato netto consolidato a +2,7 milioni rispetto a +52,5 milioni. L'indebitamento finanziario netto consolidato al 31 marzo 2021 è pari a 719,6 milioni, in miglioramento rispetto agli 869,2 milioni di inizio periodo. La generazione di cassa caratteristica (free cash flow) sale a +222,4 milioni contro i +177,5 milioni dei primi tre mesi 2021. La raccolta pubblicitaria in Italia mantiene un trend positivo anche nei primi quattro mesi dell'anno, dopo il +2% del primo trimestre, mentre in Spagna ad aprile risulta in calo a doppia cifra dopo il +2,4% del primo trimestre. Per l'esercizio 2022 il management "conferma l'obiettivo di conseguire per l'esercizio 2022 risultati economici e una generazione di cassa caratteristica (free cash flow) positivi".

Gli appuntamenti macroeconomici di oggi: alle 10:00 intervento Lagarde (BCE). Negli USA alle 14:30 ordini beni durevoli, alle 16:30 variazione scorte settimanali petrolio (EIA), alle 20:00 verbali FOMC (Fed).

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)