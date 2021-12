Piazza Affari stabile. Petroliferi in calo, bene i difensivi. FTSE MIB -0,0%.

Il FTSE MIB segna -0,0%, il FTSE Italia All-Share -0,0%, il FTSE Italia Mid Cap -0,0%, il FTSE Italia STAR +0,1%.

BTP e spread in miglioramento. Il rendimento del decennale segna 1,14% (chiusura precedente a 1,16%), lo spread sul Bund 131 bp (da 135) (dati MTS).

Euro in arretramento dal massimo dal 30 novembre contro dollaro toccato ieri pomeriggio a 1,1369. EUR/USD al momento quota 1,1310 circa.

Mercati azionari europei poco mossi: EURO STOXX 50 +0,1%, FTSE 100 -0,1%, DAX -0,1%, CAC 40 +0,0%, IBEX 35 -0,0%.

Future sugli indici azionari americani appena sopra la parità: S&P 500 +0,0%; NASDAQ 100 +0,1%; Dow Jones Industrial +0,1%. Le chiusure dei principali indici USA nella seduta precedente: S&P 500 +0,14%; NASDAQ Composite -0,10%; Dow Jones Industrial +0,25%.

Mercato azionario giapponese in calo, il Nikkei 225 ha terminato a -0,40%. Borse cinesi positive: l'indice CSI 300 di Shanghai e Shenzhen ha chiuso a +0,78%, l'Hang Seng di Hong Kong a +0,11%.

Deboli i petroliferi: il greggio arretra dai massimi dal 26 novembre toccati ieri pomeriggio. Il future marzo 2022 sul Brent segna 79,05 $/barile (da 80,00 circa), il future febbraio 2022 sul WTI segna 76,40 $/barile (da 77,40 circa). Eni -0,6%, Tenaris -0,9%, Saipem -0,3%.

Bene i difensivi come Diasorin +0,8%, probabilmente sostenuta dagli ultimi dati sui positivi al Covid-19 (e soprattutto sul numero di tamponi eseguiti), e le utility: Snam +0,6%, Italgas +0,7%, Hera +0,2%, Enel +0,2%.

In rosso Telecom Italia -0,4%. Secondo voci di stampa brasiliana riprese da MF Il gruppo sta collaborando, insieme a Claro e Vivo, con Cade (l'autorità antitrust del Brasile) per ricercare le soluzioni grazie alle quali ottenere l'ok all'acquisizione degli asset di Oi.

Negativa BP Sondrio -1,0%. Ieri l'assemblea straordinaria ha approvato la trasformazione in SpA con oltre il 96% dei voti. Nella conferenza stampa a.d. e presidente hanno dichiarato che al momento non ci sono sul tavolo operazioni M&A.

Molto movimento tra i titoli a minore capitalizzazione come Relatech +10,6%: il gruppo ha annunciato di aver sottoscritto un accordo vincolante finalizzato all'acquisizione dell'81,66% del capitale sociale di E.F.A. AUTOMAZIONE. La restante parte del capitale sociale di EFA sarà acquisita in una seconda fase attraverso specifici meccanismi di put e call.

Sale anche Notorious Pictures +7,1% grazie alla forma di un accordo "con un primario operatore leader di mercato nel settore broadcast per la cessione in licenza di film per lo sfruttamento pluriennale in modalità Free Tv per un valore complessivo di circa 1,7 mln di euro di competenza del biennio 2021-2022".

ESI +5,6% accelera al rialzo dopo che nella serata di ieri ha annunciato di aver siglato un accordo quadro con Enel Green Power. L'impegno prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici per una potenza massima di 27 MWp ed il servizio di manutenzione O&M (Operation & Maintenance) in un perimetro che comprende le regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Il controvalore complessivo dell'accordo è di 14,43 milioni di euro nei prossimi due anni: il portafoglio ordini di ESI per gli esercizi 2022-2023 è ora pari a circa 47 milioni.

Gli appuntamenti macroeconomici di oggi: negli USA alle 14:30 richieste settimanali sussidi disoccupazione, alle 15:45 indice PMI Chicago (manifatturiero).

