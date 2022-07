Il FTSE MIB segna +1,0%, il FTSE Italia All-Share +1,08%, il FTSE Italia Mid Cap +1,84%, il FTSE Italia STAR +1,26%. Rialzi più contenuti sulle altre principali piazze azionarie europee.

Indici azionari americani sopra la parità dopo due ore di scambi. Secondo quanto comunicato dallo U.S. Census Bureau, in maggio le scorte all'ingrosso (dato che misura la variazione del valore totale dei beni detenuti in inventario) sono salite in Usa dell'1,8% mensile, contro il 2,3% di aprile (2,7% in marzo) e il 2,0% della lettura preliminare diffusa a fine giugno.

I posti di lavoro hanno registrato a giugno in Usa (a esclusione del settore agricolo) un progresso di 372.000 unità contro le 384.000 di maggio (436.000 in aprile) e le 250.000 del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal. Il tasso di disoccupazione resta invariato sul 3,6% già registrato nei precedenti tre mesi (3,8% in febbraio), in linea con il consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal. Il dato si confronta con il 5,9% del giugno 2021.

Il salario medio orario è salito nello stesso mese dello 0,3% sequenziale, contro lo 0,4% della lettura finale di maggio (0,3% in aprile) e del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal. Su base annua i salari sono invece aumentati del 5,1% contro il 5,3% precedente (5,5% in aprile) e il 5,0% atteso.

L'Euro prova a reagire dopo aver toccato un minimo contro Dollaro a 1,0072. EUR/USD al momento quota 1,018 circa.

BTP stabili e spread in miglioramento. Il rendimento del decennale segna 3,37% (chiusura precedente a 3,37%), lo spread sul Bund 201 bp (208) (dati MTS).

Petroliferi in rialzo: il greggio si allontana dai minimi da aprile toccati mercoledì pomeriggio e sale sui massimi da martedì scorso. Bene Eni +1,63% e Tenaris +3,68%: quest'ultima ha raggiunto un accordo con Benteler North America Corporation per l'acquisizione del 100% di Benteler Steel & Tube Manufacturing Corporation per un prezzo complessivo di 460 milioni di dollari, al netto di liquidità e debiti e comprensivi di 52 milioni di capitale circolante.

Prosegue il rimbalzo di Saipem +7,27% che tocca i massimi da gennaio in vista della chiusura dell'aumento di capitale (lunedì). Il gruppo ha comunicato di aver completato con successo le commesse relative ai progetti nel Wind Offshore di Saint Brieuc in Bretagna e Formosa 2 a Taiwan.

Molto bene Leonardo +4,12%. Il broker francese Oddo ha migliorato il giudizio sul titolo da neutral a outperform, con prezzo obiettivo di 12,50 euro. Il consorzio con Tim, CDP e Sogei, in qualità di soggetto promotore, ha esercitato il diritto di prelazione nell'ambito della gara europea per il Polo Strategico Nazionale (PSN) pareggiando l'offerta di Fastweb e Aruba risultata vincente nella prima fase della gara.

Telecom Italia +0,74% in rialzo all'indomani del Capital Market Day e della definizione degli asset NetCo e ServiceCo nell'ambito del progetto di potenziale separazione della rete fissa per superare il modello verticalmente integrato. L'a.d. di CDP, Dario Scannapieco, ha dichiarato al Corriere della Sera che se non si riuscisse a fare un accordo per la rete unica con Telecom andranno avanti da soli con Open Fiber. L'a.d. di Telecom, Pietro Labriola, ha affermato che l'opzione favorita è l'integrazione con Open Fiber, ma se non andasse in porto è pronto un piano B con un altro partner.

Stellantis +3,83. Kepler Cheuvreux conferma la raccomandazione buy ma riduce il target da 30 a 20 euro. Gli analisti hanno rivisto al ribasso le stime sul settore auto per tenere conto del rischio recessione. Segno opposto per Poste Italiane -1,56. UBS ha peggiorato la raccomandazione da buy a neutral e ridotto il target da 13,00 a 8,70 euro.

(AC - www.ftaonline.com)