Piazza Affari ha accelerato al ribasso nel pomeriggio in scia a Wall Street. Il FTSE MIB segna -0,9%, il FTSE Italia All-Share -0,87%, il FTSE Italia Mid Cap -0,8%, il FTSE Italia STAR -1,23%.

BTP e spread in ulteriore peggioramento. Il rendimento del decennale segna 3,19% (chiusura precedente a 3,14%), lo spread sul Bund 201 bp (da 199) (dati MTS).

Euro in calo contro dollaro con i prezzi che al momento quotano 1,0635 circa.

Indici azionari americani in calo di circa un punto percentuale dopo un buon avvio. I dati rilasciati nel pomeriggio hanno evidenziato un mercato del lavoro in leggera flessione ma comunque in linea con le attese, mentre l'indice S&P Global PMI manifatturiero (precedentemente noto come indice Markit PMI) nella rilevazione finale del mese di maggio ha fatto segnare 57,0 punti, in calo dai 59,2 di aprile e sotto i 57,5 del consensus (e del dato preliminare).

A Milano titoli del comparto bancario in rosso con Unicredit che arretra dell'1,71% e Intesa Sanpaolo dell'1,5%. BPER Banca -0,23% ha chiuso in rosso dopo aver trascorso buona parte della seduta ben sopra la parità. Il gruppo ha venduto a Nexi -0,44% i rami aziendali relativi alle attività di merchant acquiring e gestione POS e di Numera Sistemi e Informatica appartenenti alla controllata Banco di Sardegna. Il corrispettivo dell'operazione è pari a 318 milioni di euro, più eventuali altri 66 milioni al raggiungimento di determinati target economici e qualitativi.

Pesante ribasso per Saipem -4,09% nonostante l'accordo con KCA Deutag per la vendita "della totalità delle sue attività di Drilling Onshore a fronte di un corrispettivo in denaro di 550 milioni di dollari oltre a una partecipazione del 10% in KCAD dopo l'acquisizione da parte di quest'ultima del Drilling Onshore di Saipem", senza trasferimento di debiti finanziari da Saipem a KCAD.

Ferrari, -2,07% perde ulteriore terreno dopo il -4,3% accusato ieri quando la società ha reso noto di aver concluso il programma di acquisizione di azioni proprie che era stato avviato ad inizio marzo. Citigroup ha inoltre peggiorato il prezzo obiettivo sul titolo, portandolo a 140 euro dai precedenti 160 euro, mentre ha mantenuto invariata la raccomandazione di vendita.

Tiene il settore auto. Il comparto è sostenuto dai progressi delle azioni dei produttori giapponesi Nissan e Toyota, sostenuti da un report di JP Morgan che prevede profitti record per i gruppi nipponici. A Milano Stellantis +1,74%, Pirelli +1,06%, Piaggio +2,45%, Sogefi +3,95%.

Telecom Italia -3,49% in netto calo dopo il balzo messo a segno ieri in scia al MoU relativo al progetto di integrazione tra le reti di TIM e Open Fiber. Oggi Arnaud de Puyfontaine, presidente di Vivendi (primo azionista di Telecom con il 23,9%), ha dichiarato che le valutazioni circolate (17-21 miliardi di euro) per la rete non sono adeguate ed è pronta ad agire a tutela degli interessi propri e del mercato opponendosi a operazioni che non riflettano adeguatamente il valore dell'asset. Il MoU non vincolante è stato sottoscritto da CDP Equity, KKR, Macquarie, Open Fiber e TIM. Secondo il Messaggero CDP avrà il 70-77% della newco, Macquarie il 12-15%, KKR il 10-13% e Fastweb (Swisscom) l'1,0-1,5%. Telecom cederà in sostanza la propria infrastruttura e alla fine dell'operazione potrebbe uscire completamente dall'infrastruttura o mantenerne solo una quota residuale. Il valore dell'infrastruttura è indicato dal quotidiano in 15-20 miliardi di euro.

OVS +1,52% in contro tendenza dopo che ieri l'assemblea ha confermato il dividendo 2022 a 0,04 euro per azione con pagamento il 22 giugno e, "alla luce dell'andamento delle vendite realizzate sin d'ora, superiore alle nostre aspettative", le previsioni per un 2022 in crescita nei risultati economici e finanziari.

