Piazza Affari, inizio di seduta positivo. FTSE MIB +0,3%.

Il FTSE MIB segna +0,3%, il FTSE Italia All-Share +0,3%, il FTSE Italia Mid Cap +0,0%, il FTSE Italia STAR -0,2%.

BTP e spread contrastati. Il rendimento del decennale segna 2,51% (chiusura precedente a 2,53%), lo spread sul Bund 161 bp (da 160) (dati MTS).

Euro sui massimi dal 15 aprile contro dollaro. EUR/USD al momento quota 1,0815 circa. Mercati azionari europei positivi: EURO STOXX 50 +0,8%, FTSE 100 +0,0%, DAX +0,4%, CAC 40 +0,6%, IBEX 35 +0,4%.

Future sugli indici azionari americani in rosso: S&P 500 -0,3%; NASDAQ 100 -0,6%; Dow Jones Industrial -0,1%. Le chiusure dei principali indici USA nella seduta precedente: S&P 500 +1,61%; NASDAQ Composite +2,15%; Dow Jones Industrial +1,45%.

Mercato azionario giapponese positivo. Chiusura a +0,86% per il Nikkei 225. Borse cinesi deboli: l'indice CSI 300 di Shanghai e Shenzhen ha terminato a -1,55%, l'Hang Seng di Hong Kong al momento segna -0,4%.

Leonardo, +1,9% a 10,1750 euro, tocca i massimi da fine febbraio 2020 in scia alla decisione di Morgan Stanley di migliorare la raccomandazione sul titolo a overweight con target a 11,80 euro.

Bancari in verde: l'indice FTSE Italia Banche segna +1,2%, l'EURO STOXX Banks +1,3%. In evidenza Banco BPM +2,8%, Mediobanca +1,2%, Unicredit +1,2%.

Bene il settore auto (indice EURO STOXX Automobiles & Parts +0,8%) nonostante il -20,5% di immatricolazioni nell'Unione Europea a marzo, dato che segnala un'accelerazione negativa se confrontato con il -12,3% del primo trimestre. Probabilmente questi numeri sono considerati meno peggiori del previsto alla luce del conflitto Russia-Ucraina e delle conseguenti sanzioni economiche. A Milano Pirelli +2,2%, Brembo +1,3%, Sogefi +0,6%, Piaggio +0,3%, Stellantis -0,2%.

Brusca accelerazione rialzista ieri per Autogrill (+12,3%, oggi corregge a -3,5%) in scia alle indiscrezioni relative a un'aggregazione con la svizzera Dufry. Il gruppo leader nella ristorazione per chi viaggia è poi uscito con un comunicato in cui informa di essere "interessato a valutare diverse opportunità strategiche e a tal fine intrattiene interlocuzioni anche con operatori del settore". Si ipotizza il conferimento di Autogrill in Dufry con corrispettivo in azioni: in questo modo la famiglia Benetton, che ha il 50,1% di Autogrill, si troverebbe ad avere il 20% circa di Dufry/Autogrill e sarebbe il maggior azionista. Questo permetterebbe ai Benetton di restare nel settore come soci di riferimento della newco e al contempo di mettere a segno una mossa strategica nell'ottica di sviluppo del business e di creazione di valore. Agli azionisti di minoranza potrebbe essere offerta la liquidazione in contanti.

Molto bene Intercos +5,1% a 13,20 euro: Jefferies migliora la raccomandazione sul titolo da hold a buy con target a 16,00 euro. Gli analisti citano i buoni risultati del quarto trimestre e il recente accordo commerciale con Dolce&Gabbana "per lo sviluppo e la produzione di fragranze e altri prodotti Hair&Body, che affiancheranno la collaborazione attiva da anni tra il brand Dolce&Gabbana e Intercos nel segmento makeup".

Trendevice +6,9% scatta in avanti: ieri il cda ha esaminato e approvato i dati preliminari sui ricavi del primo trimestre 2022 pari a 5,137 milioni di euro, in crescita del 147% rispetto ai 2,076 milioni registrati nel primo trimestre del 2021.

Gli appuntamenti macroeconomici di oggi: alle 10:00 bilancia commerciale Italia, alle 11:00 bilancia commerciale e produzione industriale eurozona. Negli USA alle 16:00 vendite abitazioni esistenti, alle 16:30 variazione settimanale scorte petrolio (EIA), alle 20:00 Beige Book (Fed).

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)