In una seduta complessivamente in negativo per i mercati dell'Asia (a Tokyo il Nikkei 225 ha segnato un declino del 2,53%), le piazze cinesi sono state maggiormente contrastate. Shanghai Composite e Shenzhen Composite guadagnano infatti lo 0,09% e lo 0,34% rispettivamente, contro il declino dello 0,80% dello Shanghai Shenzhen Csi 300. Hong Kong è invece rimasta chiusa per la celebrazione della nascita di Buddha, festa legata al calendario lunare che cambia data ogni anno (per il 2022 cadeva domenica 8 maggio) In precedenza a Seoul era stato dell'1,27% il ribasso del Kospi.

