In una seduta di netto recupero per i mercati dell'Asia (a Tokyo il Nikkei 225 ha segnato una crescita del 2,67%), le piazze cinesi chiudono tutte in positivo. Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 guadagnano lo 0,77% e lo 0,34% rispettivamente, contro il progresso dello 0,71% dello Shenzhen Composite. Bene Hong Kong: l'Hang Seng chiude infatti in rialzo dell'1,11% (andamento simile per l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, apprezzatosi dell'1,15%). In precedenza a Seoul era stato dello 0,67% il guadagno del Kospi.

