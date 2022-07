di Financial Trend Analysis

Fabrizio Santin, Senior Investment Manager di Pictet Asset Management, ha così commentato le decisioni odierne della Bce.

"La BCE, per la prima volta dal 2011 ha rialzato i tassi di 50bp in più, rispetto alle attese di 25bp pre-meeting, ponendo fine ad un'era (iniziata nel 2014) di tassi monetari negativi.

Il ritmo dei rialzi è stato accelerato, ma il punto terminale non è stato modificato (il future sui tassi monetari Euribor 3m sulla scadenza di dicembre 2023 non registra movimenti significativi rispetto alla sessione precedente).

Importante il rifermento al TPI (il cosiddetto scudo anti-spread, in gergo tecnico Transmission Protection Instrument) di dimensioni potenzialmente illimitate.

La BCE ha giustificato la scelta di 50bp rispetto ai 25bp preannunciati in diverse circostanze nelle ultime settimane, oltre che con i rischi inflattivi incrementati, anche con la disponibilità dello scudo TPI che un mese fa non esisteva.

Gli acquisti sul TPI verranno decisi su base pienamente discrezionale da parte del board della BCE, ma saranno 4 i criteri guida utilizzati per giudicarne la validità:

* Rispetto delle regole di budget (i beneficiari TPI non devono essere in procedura di deficit) - Framework fiscale

Mancanza di disequilibri macroeconomici

Valutazione della sostenibilità nel lungo termine del debito pubblico

Politiche macroeconomiche e fiscali sane e in linea con i dettami del PNRR e con le raccomandazioni della commissione europea

Dal meeting odierno è emerso che la BCE "intende effettuare scelte secondo piena discrezionalità, senza essere ostaggio di nessun attore economico o politico".

I bond oggetto di acquisto sul mercato secondario avranno una scadenza compresa tra 1 e 10 anni.

Il rischio è che, alla luce dei recenti avvenimenti politici in Italia, i mercati finanziari vadano a testare la risolutezza della BCE a contenere l'allargamento degli spread. Una prima soglia di attenzione è fissata a 250bp tuttavia un giudizio importante verrà ricoperto anche dalla rapidità del movimento.

E' probabile che in una contesto estivo caratterizzato da illiquidità, il BTP continui ad incorporare premi di rischio elevati.

La risalita dei rendimenti è stata particolarmente marcata sulla parte a breve termine con il BTP italiano a 2 anni che registra rendimenti superiori al 2% (+30bp rispetto a ieri). Il Btp a 10 anni arretra invece di oltre 20bp con rendimenti intorno al 3.6%.

(GD - www.ftaonline.com)