Pierrel presenta documento di sostenibilità. Pierrel sale dell'1,13% a 0,2245 euro. I prezzi nell'intraday hanno oscillato tra 0,2235 e 0,233 euro. La società, tra i principali produttori europei di anestetici locali e dentali, ha presentato oggi il suo primo documento di Sostenibilità, redatto su base volontaria. Pierrel vuole contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile. Nel documento è evidenziata una riduzione dei consumi del metano e dell'energia elettrica, rispettivamente del 41,7% e del 23,4%, per gli anni dal 2010 al 2021. I prossimi step in ottica di sostenibilità riguarderanno, tra le altre cose, anche investimenti in impianti green e per il miglioramento della vita dei propri dipendenti. Il titolo ha toccato con il massimo del 27 maggio a 0,2415 il lato alto del canale disegnato dal minimo di marzo (un canale è una coppia di linee parallele all'interno delle quali oscillano i prezzi). Solo oltre area 0,2415 possibile una estensione del rialzo con target almeno fino in area 0,275. Sotto 0,215 rischio invece di test della base del canale, in transito a 0,196 euro.

