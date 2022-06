di Financial Trend Analysis

Anche ai sensi dell'articolo 2.6.2 del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., Pierrel S.p.A. (la "Società") comunica che, ad integrazione di quanto indicato nei comunicati stampa pubblicati dalla Società in data 23 dicembre 2021 e 30 marzo 2022, entrambi disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione News&Press/Comunicati Stampa, la riunione del Consiglio di Amministrazione della Società per l'approvazione, su base volontaria, del rendiconto intermedio di gestione per il periodo chiuso al 31 marzo 2022 si terrà il 9 giugno 2022.

(RV - www.ftaonline.com)