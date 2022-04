Il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. ("Pierrel" o la "Società"), provider globale di servizi per l'industria farmaceutica quotato nel segmento EXM di Borsa Italiana (Ticker: PRL), riunitosi in data odierna ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di Pierrel per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 che registra una perdita netta d'esercizio pari a circa Euro 0,4 milioni ed il bilancio consolidato del Gruppo Pierrel – che include anche la controllata Pierrel Pharma S.r.l. con socio Unico ("Pierrel Pharma") – al 31 dicembre 2021, che registra, invece, un utile netto pari a circa Euro 2,9 milioni.

Risultati consolidati al 31 dicembre 2021:

• Ricavi lordi pari a circa Euro 23,8 milioni, in linea rispetto ai circa Euro 24 milioni stimati dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. del 16 aprile 2021 e in aumento di circa il 30% rispetto al 31 dicembre 2020, quando erano pari a circa Euro 18,3 milioni;

• EBITDA positivo per circa Euro 5,6 milioni, in aumento di circa il 13% rispetto ai circa Euro 4,9 milioni stimati dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. in data 16 aprile 2021 e comunicati al mercato in pari data, ed in significativo aumento rispetto al 31 dicembre 2020 quando era positivo per circa Euro 3,2 milioni;

• EBIT positivo per circa Euro 3,9 milioni, comprensivo di circa Euro 1,6 milioni per ammortamenti, in aumento più che significativo rispetto al 31 dicembre 2020, quando era positivo per circa Euro 2 milioni comprensivo di ammortamenti pari a circa Euro 1,2 milioni;

• Risultato Netto positivo per circa Euro 2,9 milioni, in aumento di circa il 54% rispetto ai circa Euro 1,9 milioni registrati al 31 dicembre 2020;

• Indebitamento Finanziario Netto pari a circa Euro 13,2 milioni, in aumento di circa il 68% rispetto al 31 dicembre 2020, quando era pari a circa Euro 7,8 milioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti della Società di coprire la suddetta perdita netta conseguita dalla Società al 31 dicembre 2021 tramite l'utilizzo di parte delle "riserve e utili/(perdite) a nuovo".

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Pierrel, Fulvio Citaredo commenta: "Abbiamo archiviato l'anno stabilendo il record storico della redditività, un risultato ancor più soddisfacente se consideriamo che il 2021 è stato caratterizzato dal protrarsi delle condizioni di oggettiva difficoltà sorte nel 2020 e quindi da una incertezza generalizzata. La bontà dei risultati consuntivati dal Gruppo nel 2021 fa seguito ad un trend positivo consolidato da diversi anni e dimostra, ancora una volta, la validità dell'impostazione strategica adottata, la capacità di darne esecuzione e la consistenza del nostro modello di business. Il mio personale ringraziamento è rivolto sempre ed anzitutto a tutti i dipendenti e collaboratori che hanno condiviso e continuano a supportare il nostro progetto di crescita che ampliamo e rafforziamo anno dopo anno. Consideriamo il 2022 un anno di transizione e lo abbiamo pianificato ponendo attenzione ai possibili impatti derivanti dall'incertezza dell'attuale situazione geopolitica e stiamo pertanto operando per garantire un soddisfacente mix del trend di vendite mantenendo una redditività adeguata, sebbene non sia possibile ribaltare integralmente sui clienti i consistenti aumenti dei costi energetici e delle materie prime. Inoltre, le previsioni per il 2022 approvate dal Consiglio di Amministrazione riflettono anche gli effetti delle possibili interferenze operative rivenienti dal completamento di uno dei due nuovi reparti di riempimento in corso di costruzione nello stabilimento della Società sito a Capua nonché dalla messa in esercizio di nuovi impianti e macchinari al servizio di altri reparti. In conclusione, continuiamo ad essere molto concentrati sullo sviluppo del business e fiduciosi nei prossimi positivi risultati "

