Nel primo quarto del 2022 il Pil dell'Eurozona è cresciuto dello 0,2% sul trimestre precedente, ponendosi sotto le attese (+0,3%) e il dato precedente (0,3%). Nel periodo le uniche variazioni congiunturali negative sono quelle della Svezia (-0,4%) e dell'Italia (-0,2%), mentre la Germania difende un +0,2% e la Francia ristagna (0,0%). (GD - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.