Buona performance per Piquadro +3,1% in scia a dati sui ricavi primi tre mesi dell'esercizio 2022/2023, chiusi al 30 giugno 2022: 32,0 milioni di euro, in aumento del 47,2% rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente chiuso a 21,8 milioni.