In relazione al programma di acquisto di azioniproprie, Piquadro S.p.A. rende noto di aver acquistato nel periodo compreso tra il 19 aprile e il 22aprile 2022 n. 6.492 azioni proprie per un controvalore complessivo di Euro 13.032,74, nell'ambitodell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli azionisti in data 27 luglio 2021, già oggetto diinformativa ai sensi dell'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999. A seguito degli acquisti oggi comunicati, considerando le azioni proprie già in portafoglio, alla datadel 22 aprile 2022 Piquadro S.p.A. detiene n. 1.563.415 azioni proprie pari al 3,1268% del capitalesociale. (RV - www.ftaonline.com)

