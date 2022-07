Piquadro S.p.A, società attiva nell'ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria con i marchi Piquadro, The Bridge e Lancel, comunica i dati di fatturato consolidato relativi ai primi tre mesi dell'esercizio 2022/2023, chiusi al 30 giugno 2022. Il fatturato consolidato registrato dal Gruppo Piquadro nei primi tre mesi dell'esercizio 2022/2023, chiusi il 30 giugno 2022 è pari a 32,0 milioni di Euro, in aumento del 47,2% rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente chiuso a 21,8 milioni di Euro. Con riferimento al marchio Piquadro, i ricavi registrati nei primi tre mesi risultano pari a circa 11,8 milioni di Euro in incremento del 36,4% rispetto all'analogo periodo chiuso al 30 giugno 2021. Tutti i canali di vendita sono risultati in incremento rispetto all'analogo periodo chiuso al 30 giugno 2021; il canale wholesale ha registrato un incremento del 23,1%, il canale DOS una crescita del 59,7% ed il canale e-commerce un incremento dello 21,0%. Con riferimento al marchio The Bridge, i ricavi registrati nei primi tre mesi dell'esercizio 2022/2023 risultano pari a circa 5,6 milioni di Euro in aumento del 52,3% rispetto all'analogo periodo chiuso al 30 giugno 2021. Tutti i canali di vendita sono risultati in incremento rispetto all'analogo periodo chiuso al 30 giugno 2021; il canale wholesale ha registrato un incremento del 55,0%, il canale DOS una crescita del 53,3% ed il canale e-commerce un incremento dello 27,1%. I ricavi delle vendite realizzati dalla Maison Lancel nei primi tre mesi dell'esercizio 2022/2023 risultano pari a circa 14,6 milioni di Euro in incremento del 55,1% rispetto all'analogo periodo chiuso al 30 giugno 2021. Il canale wholesale ha registrato un incremento del 18,4% mentre il canale DOS una crescita del 87,1%. Dal punto di vista geografico il Gruppo Piquadro ha registrato, al 30 giugno 2022, un fatturato di circa 12,4 milioni di Euro nel mercato italiano pari al 38,7% del fatturato totale di Gruppo (41,2% delle vendite consolidate al 30 giugno 2021) in incremento del 38,3% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2021/2022. Nel mercato europeo il Gruppo ha registrato un fatturato di circa 18,9 milioni di Euro, pari al 58,9% delle vendite consolidate (54,2% delle vendite consolidate al 30 giugno 2021), in incremento del 59,7% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2021/2022. Nell'area geografica extra europea (denominata "Resto del mondo") il Gruppo Piquadro ha registrato un fatturato di circa 0,7 milioni di Euro, pari al 2,4% delle vendite consolidate (4,6% delle vendite consolidate al 30 giugno 2021). "I risultati del primo trimestre sono decisamente positivi" "" afferma Marco Palmieri, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Piquadro. "Tutti e tre i marchi del Gruppo registrano incrementi ben superiori alle aspettative a cominciare dal +55,1% della Maison Lancel che, sebbene raffrontato al periodo dello scorso anno con parziali chiusure per Covid, attesta la vivacità della ripresa, il gradimento per la proposta stilistica e, in generale, la validità delle strategie attuate. La crescita di fatturato ha interessato tutti i canali, in particolare DOS e wholesale a testimonianza della rinnovata voglia di tornare a fare acquisti in negozio. Pur nell'incertezza della situazione economica generale, guardiamo quindi con fiducia ai prossimi mesi e continuiamo ad investire per valorizzare le distinte e definite identità che rendono i tre marchi assolutamente unici". Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Roberto Trotta, dichiara, ai sensi dell'articolo 154, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze contabili, ai libri e alle scritture contabili. Piquadro informa che i principali indicatori di performance economico-finanziaria su base consolidata del Gruppo Piquadro, relativi ai primi tre mesi dell'esercizio 2022/2023 chiusi al 30 giugno 2022, saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione e resi noti entro il 4 agosto 2022.

