Piquadro S.p.A., società attiva nell'ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, ha approvato in data odierna il progetto di bilancio relativo all'esercizio 1 aprile 2020 – 31 marzo 2021 e il bilancio consolidato al 31 marzo 2021.

Fatturato consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 marzo 2021, pari a 113,5 milioni di Euro (-25,5% rispetto all'esercizio fiscale chiuso al 31 marzo 2020);

EBITDA: 10,5 milioni di Euro (13,0 milioni al 31 marzo 2020);

EBITDA adjusted : (1,87) milioni di Euro contro 0,5 milioni al 31 marzo 2020;

EBIT: (4,7) milioni di Euro in miglioramento di circa 2 milioni di Euro rispetto al dato negativo di (6,7) milioni al 31 marzo 2020;

EBIT adjusted : (5,6) milioni di Euro, negativo e pari a (3,4) milioni di Euro al 31 marzo 2020;

Risultato Netto Consolidato: (5,8) milioni di Euro; in miglioramento di circa 1,9 milioni rispetto al dato registrato al 31 marzo 2020 negativo e pari a (7,7) milioni di Euro;

Posizione Finanziaria Netta: negativa e pari a (41,1) milioni di Euro comprensivo di circa 53,5 milioni di Euro di debiti finanziari derivanti dall'applicazione dell'IFRS 16;

Posizione Finanziaria Netta adjusted : positiva e pari a 12,3 milioni di Euro.

"I risultati del Gruppo hanno risentito della pandemia anche nell'ultimo trimestre dell'esercizio ma, nonostante un calo complessivo del fatturato per oltre 38 milioni di euro, la contrazione dell'Ebitda si è fermata a soli 2,5 milioni di euro, grazie alla rapidità con la quale è stata ottimizzata la struttura dei costi e l'efficacia del rilancio della Maison Lancel, peraltro, ancora in atto" commenta Marco Palmieri, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Piquadro. "Il fatturato di Lancel è sceso dell'11% ma le vendite online sono aumentate del 170% e sono stati aperti 4 negozi in Asia quasi raddoppiando il fatturato nella regione. L'Ebitda negativo è passato da 7 a 2 ml di euro nell'esercizio in corso e abbiamo ragione di credere che chiuderà in positivo l'esercizio in corso. Con un +70% - continua Palmieri – anche The Bridge ha beneficiato di un aumento del business online e ha iniziato ad espandersi in Asia. Piquadro, come brand Travel and Business, ha risentito maggiormente del calo delle vendite ma è riuscito a mantenere un Ebitda positivo. Il management – conclude Palmieri - si è impegnato nel realizzare un profondo cambiamento organizzativo che confidiamo si trasformi a breve in una crescita delle vendite e marginalità. Il Gruppo rimane solido, con una posizione finanziaria netta (ex IFRS16) positiva che consente di programmare investimenti ed espansione. I segnali dei primi mesi dell'anno fiscale in corso ci danno ragione di credere in una considerevole crescita di tutti e tre i brand nel primo trimestre. Pur nell'incertezza generale, siamo fiduciosi in un ritorno al profitto già in questo esercizio, avendo anche concluso il turnaround finanziario della Maison Lancel, straordinario brand sul quale puntiamo per un incremento importante dei risultati del Gruppo nei prossimi anni."

Outlook 2021/22

Sebbene, come ovvio, i dati del bilancio consolidato al 31 marzo 2021 mostrino una flessione a causa dalle misure introdotte dalle autorità pubbliche e governative dei Paesi colpiti dall'emergenza, volte al contenimento della diffusione del virus "Covid-19", comunque mitigate dalle azioni incisive del management che hanno ridotto al portata degli effetti della pandemia, il Gruppo Piquadro, anche in ragione degli andamenti dei primi mesi dell'anno 2021-2022, associati alla politica di investimenti effettuata dal Gruppo negli ultimi anni, alla solidità patrimoniale, ed alla capacità di innovare e immaginare il futuro, è convinto che il percorso di sviluppo e crescita del Gruppo possa riprendere velocemente con il ritorno alla profittabilità per tutto il Gruppo.

