Pirelli & C, -3,8% a 4,0430 euro, in netta flessione.

di Financial Trend Analysis

Pirelli & C, -3,8% a 4,0430 euro, in netta flessione. Il titolo amplifica le perdite dell'indice settoriale EURO STOXX Automobiles & Parts -1,9% e degli altri produttori europei di pneumatici Michelin -3,1%, Continental -2,8%, Nokian -0,4%. Si segnala anche il forte calo stamattina della sudcoreana Nexen -4,42%. Oltre tutto Intesa Sanpaolo conferma la raccomandazione buy e il target a 6 euro dopo che il cda di Pirelli ha approvato la sottoscrizione con un selezionato pool di banche internazionali di una linea di credito "sustainabilitylinked" per un ammontare fino a 400 milioni di euro con scadenza a 19 mesi che consente di ottimizzare ulteriormente la struttura finanziaria del gruppo.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)