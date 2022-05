In data 16 maggio 2022, China National Chemical Corporation Limited ("CC"), China National Tire & Rubber Corporation, Ltd. ("CNRC"), CNRC International Limited ("SPV HK1"), Fourteen Sundew S.à r.l. ("SPV Lux"), Marco Polo International Italy S.r.l. ("MPI Italy"), Camfin S.p.A. ("CF") e Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A. ("MTP") hanno sottoscritto un accordo per il rinnovo del patto parasociale (il "Rinnovo del Patto Parasociale"), sottoscritto in data 1 agosto 2019 ed efficace a decorrere dal 28 aprile 2020, tra CC, CNRC, Silk Road Fund Co. Ltd., SPV HK1, CNRC International Holding (HK) Limited, SPV Lux, MPI Italy, CF e MTP (l'"Attuale Patto Parasociale"), volto a disciplinare, tra l'altro, la governance di Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli" ovvero la "Società").

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Rinnovo del Patto Parasociale

Pirelli & C. S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 00860340157, avente, alla data odierna, un capitale sociale pari ad Euro 1.904.374.935,66, interamente sottoscritto e versato.

Soggetti aderenti al Rinnovo del Patto Parasociale

• China National Chemical Corporation Limited, società costituita ai sensi delle leggi della Repubblica Popolare Cinese, con sede legale in Beijing (Repubblica Popolare Cinese), n. 62 West Beisihuan Road, distretto di Haidian, controllata da Sinochem Holdings Corporation Ltd., state owned enterprise soggetta a controllo della State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council (SASAC) della Repubblica Popolare Cinese;

• China National Tire & Rubber Corporation, Ltd., società costituita ai sensi delle leggi della Repubblica Popolare Cinese, con sede legale in Beijing (Repubblica Popolare Cinese), n. 62 West Beisihuan Road, distretto di Haidian, interamente controllata da CC;

• CNRC International Limited, società costituita ai sensi delle leggi di Hong Kong (Repubblica Popolare Cinese), con sede legale in RMS 05-15, 13A/F South Tower World Finance CTR Harbour City, 17 Canton RD TST KLN, Hong Kong (Repubblica Popolare Cinese), interamente controllata da CNRC;

• Fourteen Sundew S.à r.l., società di diritto lussemburghese, con sede legale in Luxembourg (Lussemburgo), Rue Hildegard von Bingen, L-1282, interamente controllata da SPV HK 1;

• Marco Polo International Italy S.r.l., società di diritto italiano, con sede legale in Milano (Italia), Via San Primo 4, interamente controllata da SPV Lux;

• Camfin S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano (Italia), via Larga 2, indirettamente controllata da MTP;

• Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano (Italia), via Bicocca degli Arcimboldi 3, controllata dal Sig. Marco Tronchetti Provera.

Percentuali e numero di strumenti finanziari oggetto del Rinnovo del Patto Parasociale

Il Rinnovo del Patto Parasociale ha ad oggetto tutte le azioni ordinarie di Pirelli direttamente o indirettamente detenute dalle Parti

Tipologia delle pattuizioni parasociali contenute nel Rinnovo del Patto Parasociale

Il Rinnovo del Patto Parasociale contiene pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5 lettera a), TUF.

Durata e Risoluzione del Rinnovo del Patto Parasociale

Il Rinnovo del Patto Parasociale è efficace a partire della data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci di Pirelli per l'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2022 e scadrà trascorsi 3 anni da tale data. Sino alla data di efficacia del Rinnovo del Patto Parasociale continueranno ad applicarsi le disposizioni dell'Attuale Patto Parasociale, reso pubblico ai sensi di legge.

Il Rinnovo del Patto Parasociale è stato depositato in data 17 maggio 2022 presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi. Le informazioni essenziali ex art. 130 del Regolamento Emittenti relative al Rinnovo del Patto Parasociale sono pubblicate nei termini previsti dalla vigente normativa sul sito Internet www.pirelli.com.

(RV - www.ftaonline.com)