Limbo (l'"Offerente") comunica di aver depositato in data 16 giugno 2022 presso Consob, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "TUF"), nonché dell'articolo 37-ter del Regolamento Emittenti, il documento di offerta (il "Documento di Offerta"), destinato alla pubblicazione, relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria (l'"Offerta") promossa dall'Offerente, ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF, sulla totalità delle azioni ordinarie (le "Azioni Piteco" o le "Azioni") di Piteco S.p.A. ("Piteco"), quotate su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il Documento di Offerta sarà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta dalla Consob, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF. In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si fa rinvio alla comunicazione ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF, e dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento Emittenti pubblicata sui siti internet dell'Offerente (www.deda.group) e dell'Emittente (www.pitecolab.it), nei quali sono indicati i presupposti giuridici e i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta

