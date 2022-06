Informazioni essenziali ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e dell'art. 130 del regolamento di cui alla delibera CONSOB n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti") e successive modifiche e integrazioni.

*Accordo Quadro relativo a Piteco S.p.A. *

*Ai sensi dell'articolo 122 del TUF e dell'articolo 130 del Regolamento Emittenti si rende noto quanto segue.

*Premessa *

**Ai sensi dell'articolo 122 del TUF e dell'articolo 130 del Regolamento Emittenti, si comunica che, in data 15 giugno 2022, Lillo S.p.A. ("Lillo"), Dedagroup S.p.A. ("Dedagroup"), Limbo S.r.l. ("Limbo"), Marco Podini ("MP"), Maria Luisa Podini ("MLP"), Francesca Zanella ("FZ"), Alfredo De Rivo ("ADR"), Margherita De Rivo ("MADR"), Massimo De Rivo ("MASDR"), Marianna De Rivo ("MARDR") e Matteo De Rivo ("MATDR") (complessivamente le "Parti" e con riferimento ai soli MP, MLP, FZ, ADR, MADR, MASDR, MARDR, MATDR i "Soci Persone Fisiche" o "Soci PF") – come meglio qualificati nel successivo paragrafo C) – hanno sottoscritto un accordo ("Accordo Quadro") rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 122, comma 5, lettera d-bis) del TUF, avente ad oggetto n. 14.352.238 azioni ordinarie di Piteco S.p.A. (le "Azioni Piteco" o le "Azioni") rappresentative del 71,11% del capitale sociale della stessa.

Di seguito viene riprodotto, in sintesi, il contenuto dell'Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122 del TUF e dell'articolo 130 del Regolamento Emittenti.

*A) SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO *

**Le pattuizioni contenute nell'Accordo Quadro hanno ad oggetto le Azioni di Piteco S.p.A. con sede legale in Via Imbonati 18, Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 04109050965, con capitale sociale pari ad Euro 30.795.895,00, suddiviso in n. 20.184.245 azioni ordinarie senza valore nominale quotate sul Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Piteco" o la "Società").

*B) SOGGETTI ADERENTI ALL'ACCORDO QUADRO *

**Le pattuizioni contenute nell'Accordo Quadro vincolano:

Lillo, con sede legale in Gricignano di Aversa (CE), Zona A.S.I. – Capannone 18 snc, 80100, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta 06744850634;

Dedagroup, con sede legale in Via di Spini 50, Trento, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 01763870225;

Limbo, con sede legale in Milano, Via Imbonati 18, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e partita IVA 12427200964;

Marco Podini, nato a Bolzano il 05/06/1966 e residente in Via Fago n. 16, Bolzano (BZ), codice fiscale PDNMRC66H05A952A;

Maria Luisa Podini, nata a Bolzano il 31/03/1965 e residente in Via Fago n. 16, Bolzano (BZ), codice fiscale PDNMLS65C71A952T;

Francesca Zanella, nata a Riva (TN) il 25/02/1968 e residente in Via Fago n. 16, Bolzano (BZ), codice fiscale ZNLFNC68B65H330X;

Alfredo De Rivo, nato a Bolzano il 21/10/1961 e residente in Via Fago n. 16, Bolzano (BZ), codice fiscale DRVLRD61R21A952J;

Margherita De Rivo, nata a Bolzano il 08/08/1994 e residente in Via Principe Eugenio di Savoia n. 22, Bolzano (BZ), codice fiscale DRVMGH94M48A952J;

Massimo De Rivo, nato a Bolzano il 22/07/1996 e residente in Via Sandri Sandro n. 1, Milano (MI), codice fiscale DRVMSM96L22A952J;

Marianna De Rivo, nata a Bolzano il 17/12/1997 e residente in Via Sandri Sandro n. 1, Milano (MI), codice fiscale DRVMNN97T57A952S; e

Matteo De Rivo, nato a Bolzano il 12/06/2000 e residente in Via Fago n. 16, Bolzano (BZ), codice fiscale DRVMTT00H12A952E.

Si segnala, inoltre, quanto segue:

(i) il capitale sociale di Limbo è interamente detenuto da Dedagroup, società controllata indirettamente – attraverso la società Sequenza S.p.A. – da Lillo. Pertanto, Limbo e Dedagroup sono controllate indirettamente da Lillo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile; e

(ii) il 99,99% del capitale sociale di Lillo è ripartito per metà ciascuno tra MP e MLP.

*C) AZIONI COMPLESSIVAMENTE OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO *

**Alla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il numero delle Azioni e dei diritti di voto riferibili alle Azioni che sono complessivamente oggetto dell'Accordo Quadro è n. 14.352.238. La seguente tabella indica per ciascuna Parte il numero delle Azioni e dei diritti di voto oggetto dell'Accordo Quadro rispetto a (i) il capitale sociale della Società e (ii) i diritti di voto complessivamente esercitabili in assemblea ordinaria, alla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro:

|Aderenti all'Accordo Quadro |n. azioni oggetto dell'Accordo Quadro |% partecipazione sul capitale sociale |% sul totale azioni oggetto dell'Accordo Quadro |n. diritti di voto oggetto dell'Accordo Quadro |% sui diritti di voto esercitabili |

|Lillo |65.000 |0,32% |0,45% |65.000 |0,32% |

|Dedagroup |10.053.500 |49,81% |70,05% |10.053.500 |49,81% |

|MP |1.920.861 |9,52% |13,38% |1.920.861 |9,52% |

|MLP |1.919.076 |9,51% |13,37% |1.919.076 |9,51%|

|FZ |167.114 |0,83% |1,16% |167.114 |0,83% |

|ADR |210.687 |1,04% |1,47% |210.687 |1,04% |

|MADR |4.000 |0,02% |0,03% |4.000 |0,02% |

|MASDR |4.000 |0,02% |0,03% |4.000 |0,02% |

|MARDR |4.000 |0,02%|0,03%|4.000 |0,02%|

|MATDR |4.000 |0,02% |0,03% |4.000 |0,02% |

|TOTALE |14.352.238 |71,11% |100% |14.352.238 |71,11% |

*D) CONTROLLO DI PITECO *

**Si segnala che Piteco è controllata indirettamente, ai sensi dell'art. 93 del TUF, da Lillo. Inoltre, la stipula dell'Accordo Quadro non muta il controllo di Piteco che – anche ad esito della stipula dello stesso – continuerà a fare capo a Lillo.

*E) CONTENUTO DELLE PATTUIZIONI *

**L'Accordo Quadro è volto a disciplinare, tra l'altro:

(i) l'impegno di Lillo e dei Soci PF a portare in adesione all'offerta pubblica di acquisto volontaria (l'"Offerta") promossa da Limbo in data 15 giugno 2022, entro il settimo giorno lavorativo successivo all'inizio del periodo di offerta, complessive n. 2.598.738 Azioni Piteco dagli stessi detenute rappresentative del 12,88% del capitale sociale dell'Emittente (le "Azioni in Adesione"), di cui: n. 65.000 Azioni Piteco detenute da Lillo; n. 1.070.861 Azioni Piteco detenute da MP; n. 1.069.076 Azioni Piteco detenute da MLP; n. 167.114 Azioni Piteco detenute da FZ; n. 210.687 Azioni Piteco detenute da ADR; n. 4.000 Azioni Piteco detenute da MADR; n. 4.000 Azioni Piteco detenute da MASDR; n. 4.000 Azioni Piteco detenute da MARDR; e n. 4.000 Azioni Piteco detenute da MATDR;

(ii) l'impegno di Limbo, Dedagroup, MP e MLP a: (i) deliberare prima della data di pubblicazione del documento di offerta un aumento di capitale di Limbo condizionato al successo dell'offerta da sottoscriversi mediante il conferimento di n. 10.053.500 Azioni Piteco detenute da Dedagroup e, contestualmente, le n. 850.000 Azioni Piteco detenute da MP e le n. 850.000 Azioni detenute da MLP (le "Azioni da Conferirsi"); e (ii) conferire nel capitale di Limbo, prima della data di pubblicazione del documento di offerta e condizionatamente al successo dell'Offerta, tutte le Azioni da Conferirsi; e

(iii) gli impegni di Dedagroup a fornire a Limbo le risorse finanziarie in relazione all'operazione nel suo complesso.

*F) SOTTOSCRIZIONE E DURATA DEL PATTO *

**Le pattuizioni previste nell'Accordo Quadro, sottoscritto in data 15 giugno 2022, hanno efficacia dalla data di sottoscrizione (15 giugno 2022) e durata fino alla data nella quale si saranno completate le previsioni dell'Accordo Quadro descritte ai punti (i) e (ii) del paragrafo che precede, corrispondenti agli articoli 3 e 4 dell'Accordo Quadro.

*PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO E UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE *

Ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera b), del TUF, l'estratto delle pattuizioni contenute nell'Accordo Quadro è stato pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 19 giugno 2022. Copia dell'Accordo Quadro è stata depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 20 giugno 2022.

SITO INTERNET OVE SONO PUBBLICATE LE INFORMAZIONI ESSENZIALI RELATIVE AL PATTO PARASOCIALE

Le presenti informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo Quadro sono pubblicate, ai sensi dell'art. 122, comma 1, lettera b), del TUF e dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito internet di Piteco (www.pitecolab.it).

20 giugno 2022

