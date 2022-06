di Financial Trend Analysis

Planetel S.p.A., ("Planetel" o "Acquirente") capofila dell'omonimo gruppo (il "Gruppo") che opera nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale, quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica di avere sottoscritto un contratto (il "Contratto") finalizzato all'acquisizione dell'intero capitale sociale di Net-Admin S.r.l. ("Net-Admin"), società operante nel settore del Cloud, per un corrispettivo complessivo pari a 1,5 milioni di euro, salvi aggiustamenti come da Contratto (l'"Operazione"), con i soci Francesco Maria Capuano, Stefano Quadrio e Alessandro Taccone (i "Soci" o "Fondatori"). Il closing dell'operazione è previsto entro la fine del mese di Giugno 2022.

Bruno Pianetti, Presidente e Amministratore Delegato di Planetel, ha dichiarato "Net-Admin rappresenta la seconda operazione di acquisizione di Planetel dalla sua quotazione, dopo quella perfezionata a dicembre 2021 con Direte, che ha visto concludersi con successo il percorso di integrazione nel nostro Gruppo. NetAdmin è una realtà dinamica che opera nel settore delle infrastrutture virtualizzate e dei servizi cloud, estremamente interessante per la qualità dei servizi offerti, per le capacità di progettazione e realizzazione di soluzioni digitali dedicate a specifici mercati ed esigenze, oltre al livello tecnologico conseguito grazie ai suoi soci fondatori e ai suoi collaboratori. Ulteriore punto di forza di Net-Admin è il suo capitale umano. Saremo lieti di poter accogliere i tre soci fondatori, che in qualità di soci di Planetel, assumeranno ruoli strategici nel Gruppo a seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale a loro riservato. Questo consentirà loro di mantenere un forte coinvolgimento nei progetti imprenditoriali di Planetel".

