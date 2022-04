Planetel, capofila di un gruppo che opera nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale, quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che l'Assemblea degli Azionisti si è riunita in 28 aprile 2022 in prima convocazione, in sede ordinaria ed in sede straordinaria per deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte ordinaria 1) esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Planetel S.

Planetel, capofila di un gruppo che opera nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale, quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che l'Assemblea degli Azionisti si è riunita in 28 aprile 2022 in prima convocazione, in sede ordinaria ed in sede straordinaria per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria 1) esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Planetel S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria 2) Aumento del capitale sociale gratuito ai sensi dell'art. 2442 cod. civ.mediante imputazione a capitale sociale di riserve non distribuibili fino ad un massimo di Euro 4.000.000 (quattro milioni); delibere inerenti e conseguenti.

1) PARTE ORDINARIA:

L'Assemblea degli azionisti, riunitasi in sede ordinaria, ha approvato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 ed esaminato il bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 di Planetel ha registrato ricavi della gestione caratteristica pari a 19,44 milioni di Euro (comprensivi di 4 milioni di Euro derivanti dalla fusione per incorporazione delle società S.I.T.I.S. srl e Servizi Internet srl) rispetto a 12,9 milioni di Euro dell'esercizio 2020.

L'EBITDA, comprensivo degli effetti della fusione, è di 4,86 milioni di Euro (3,03 milioni di Euro nel 2020). L'EBIT è pari a 1,23 milioni rispetto ai 0,70 milioni di Euro del 2020 mentre l'Utile netto è pari a 0,95 milioni di Euro. Il Patrimonio Netto ammonta a 17,76 milioni di Euro, rispetto ai 15,01 milioni di Euro dell'esercizio 2020, e la Posizione Finanziaria Netta è cash negative per 9,12 milioni di Euro rispetto alla PFN, cash negative, di 0,66 milioni di Euro al 31 dicembre 2020. L'Assemblea degli Azionisti ha approvato inoltre la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile di esercizio di Euro 952.181 a riserva straordinaria con l'intento di rafforzare ulteriormente il patrimonio della Società.

2) PARTE STRAORDINARIA:

L'assemblea degli Azionisti, riunitasi successivamente in sede straordinaria, ha approvato la proposta di aumento del capitale sociale, a titolo gratuito, per un importo di nominali Euro 3.865.075 mediante aumento del valore nominale implicito delle azioni ordinarie, ai sensi dell'art. 2442 cod. civ., tramite imputazione a capitale sociale dell'intero importo di Euro 152.528, dalla riserva non distribuibile iscritta nella voce "Riserve di utili reinvestiti ex Tremonti" e di Euro 3.712.547, dalla riserva non distribuibile iscritta nella voce "Riserve di rivalutazione".

L'aumento di capitale ha come obiettivo principale il riequilibrio del rapporto tra il capitale sociale e gli investimenti posti in essere dalla Società, allo scopo di aumentare la solidità patrimoniale e la garanzia offerta ai creditori sociali.

Per maggiori informazioni sull'aumento di capitale, si rinvia alla relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.planetel.it, nella sezione Investitori/Investor-Relations/Assemblea-Azionisti.

