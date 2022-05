Planetel, capofila dell'omonimo gruppo che opera nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale, quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica la nuova composizione del Capitale Sociale a seguito dell'aumento di Capitale deliberato in data 28 aprile 2022 dall'Assemblea degli Azionisti in seduta straordinaria.

L'aumento di Capitale è stato deliberato, a titolo gratuito, per un importo di nominali Euro 3.865.075 mediante aumento del valore nominale implicito delle azioni ordinarie, ai sensi dell'art. 2442 cod. civ., tramite imputazione a capitale sociale dell'intero importo di Euro 152.528, dalla riserva non distribuibile iscritta nella voce "Riserve di utili reinvestiti ex Tremonti" e di Euro 3.712.547 e dalla riserva non distribuibile iscritta nella voce "Riserve di rivalutazione".

Nel seguito si indica la nuova composizione del capitale sociale di Planetel S.P.A. - interamente sottoscritto e versato - dopo l'attestazione di avvenuta variazione depositata e iscritta presso il competente Registro delle Imprese di Bergamo in data 4 maggio 2022, insieme con il deposito dello Statuto sociale aggiornato ai sensi dell'articolo 2436, comma 6 del Codice Civile.

| |Capitale Sociale attuale |Capitale Sociale precedente |

| |Euro |Numero Azioni|Valore Nominale Unitario |Euro |Numero Azioni|Valore Nominale Unitario |

|Totale di cui: |4.000.000 |6.671.242 |- |134.925,00 |6.671.242 |- |

|Azioni Ordinarie |4.000.000 |6.671.242 |- |134.925,00 |6.671.242 |- |

La Società comunica che dalle ultime informazioni in proprio possesso, così come esposto sul sito internet della Società www.planetel.it nella sezione "Investitori/Investor-Relations/Informazioni per Azionisti e Struttura Azionaria", l'azionariato di Planetel risulta così composto:

|Azionista |Numero Azioni Ordinarie |% Capitale Sociale |

|Bruno Mario Pianetti |3.540.984 |53,08% |

|Sitis Immobiliare |885.246 |13,27% |

|Eiffel Investment Group |386.020 |5,79% |

|Mirko Mare |73.770 |1,11% |

|Cristiano Belli |36.621 |0,55% |

|Stefano Costantini |35.621 |0,53% |

|Mercato |1.712.980 |25,68% |

|Totale |6.671.242 |100,00%|

