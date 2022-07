La commissione per le politiche monetarie della Narodowy Bank Polski (Nbp, la Banca centrale di Varsavia) aumenta di 50 punti base i tassi d'interesse della Polonia portandoli al 6,50% dopo averli alzati di 75 punti base in marzo, di 100 punti in aprile e ancora di 75 punti in maggio e giugno.

La commissione per le politiche monetarie della Narodowy Bank Polski (Nbp, la Banca centrale di Varsavia) aumenta di 50 punti base i tassi d'interesse della Polonia portandoli al 6,50% dopo averli alzati di 75 punti base in marzo, di 100 punti in aprile e ancora di 75 punti in maggio e giugno. Il decimo incremento consecutivo era previsto ma la maggioranza degli economisti che componevano il consensus di Bloomberg si attendevano un altro rialzo di 75 punti base. Il lombard rate è stato parimenti alzato di 50 punti base al 7,00% mentre il tasso sui depositi è stato portato al 6,00% (il tasso di risconto al 6,55%). "La Nbp adotterà tutte le azioni necessarie per garantire la stabilità macroeconomica e finanziaria, anche per ridurre il rischio che l'inflazione rimanga elevata", ha dichiarato l'istituto.

(RR - www.ftaonline.com)