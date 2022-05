Secondo quanto comunicato dal G?ówny Urz?d Statystyczny (Gus, l'ente nazionale di statistica di Varsavia), in aprile la produzione industriale è balzata in Polonia del 13,0% annuo, in ulteriore rallentamento rispetto al 17,3% di marzo (e al 17,6% di febbraio) e ampiamente sotto al 16,2% del consensus.

Secondo quanto comunicato dal G?ówny Urz?d Statystyczny (Gus, l'ente nazionale di statistica di Varsavia), in aprile la produzione industriale è balzata in Polonia del 13,0% annuo, in ulteriore rallentamento rispetto al 17,3% di marzo (e al 17,6% di febbraio) e ampiamente sotto al 16,2% del consensus. Su base sequenziale la lettura è invece per un crollo dell'11,3% contro il precedente rialzo del 18,2% (3,6% il progresso di febbraio) e la contrazione del 10,2% stimata dagli economisti.

